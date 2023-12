PF faz buscas contra adolescente suspeito de hackear conta de Janja em rede social

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (14), dois mandados de busca e apreensão contra um adolescente de 17 anos acusado de invadir a conta da primeira-dama, Janja Lula da Silva, na rede social X (antigo Twitter), na última segunda-feira (11). O alvo dos mandados mora em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal. Além da casa do adolescente, a PF também fez buscas na casa do padrasto do jovem em Santa Maria (DF).

Após invadir o perfil de Janja, por volta das 21h30 da última segunda-feira, o hacker fez publicações ofensivas contra a primeira-dama, o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Foram 15 tweets com xingamentos e mensagens obscenas. “O Lula é um vagabundo, eu traio ele com o Neymar vai neymar”, dizia uma das publicações.

O suspeito deve ser ouvido formalmente pelos investigadores nesta quinta. Conforme apuração da GloboNews e da TV Globo, ele teria admitido a invasão do perfil, no momento da operação, mas a confissão só será oficial se ele repetir a fala durante o depoimento formal.

Em outra operação, realizada na terça-feira (12), policiais federais cumpriram mandados em Belo Horizonte e em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Um suspeito chegou a ser ouvido, mas foi liberado. Ele negou que tivesse participado. A PF apura se os dois suspeitos identificados agiram em conjunto.

A conta de Janja no X foi bloqueada a pedido da Polícia Federal.