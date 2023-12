'Não estou nem aí': Hacker que invadiu perfil da primeira-dama Janja fala sobre investigação da PF

O hacker que invadiu o perfil da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na plataforma X (antigo Twitter) na noite desta segunda-feira (11), e publicou mensagens ofensivas, disse não se importar com a investigação iniciada pela Polícia Federal (PF) sobre o caso. “Não estou nem aí. Eu sei que vai dar alguma coisa, talvez não dê, talvez dê, depende do sistema Judiciário do país […] Não acredito que vou ser preso”, declarou, em um áudio compartilhado no perfil.

Depois que a conta foi hackeada, o invasor interagiu com usuários que comentavam as postagens, e fez citações ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, sempre de forma ofensiva. Foram 15 tweets com xingamentos e mensagens obscenas. “O Lula é um vagabundo, eu traio ele com o Neymar vai neymar”, dizia uma das publicações.

O hacker chega a marcar o perfil oficial da Polícia Federal em uma das publicações.

Após a invasão, a conta de Janja no X foi bloqueada a pedido da Polícia Federal. O perfil tem mais de um milhão de seguidores.