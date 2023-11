Janja quer gabinete no Palácio do Planalto: ‘nos EUA, a primeira-dama tem’

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, quer um gabinete no Palácio do Planalto, onde o presidente da República despacha com auxiliares. “Falam muito de eu não ter um gabinete, mas precisamos recolocar essa questão”, declarou, em entrevista ao Jornal O Globo publicada neste domingo (5). “Nos EUA, a primeira-dama tem. Tem também agenda, protagonismo, e ninguém questiona. Por que se questiona no Brasil? Vou continuar fazendo o que acho correto. Sei os limites. Eu quero saber das discussões, me informar, não quero ouvir de terceiros”, continuou.

Janja costuma ser alvo de críticas pela influência que teria sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e em algumas decisões. Durante a entrevista, ela afirmou que não se incomoda com as críticas e que irá continuar do lado de Lula.

Durante a reunião do G20, por exemplo, ela foi a única primeira-dama que entrou com o presidente, os demais líderes foram sozinhos à cerimônia. “Entrei porque ele não soltou da minha mão e falou: ‘Você está comigo e vai entrar comigo’. Eu me sinto segura”, disse, sobre o episódio.

“Em um evento no Parlamento de Portugal, duas senhoras do cerimonial falaram: ‘Seu lugar é atrás do presidente’. Falei: ‘Não, amor. Eu não fico atrás do presidente, sempre fico ao lado dele’”, contou.