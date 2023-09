Janja se pronuncia sobre vídeo de dança durante visita à Índia após tragédia no RS

Na última sexta-feira (9), a primeira-dama do País, Janja Lula da Silva, que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em viagem protocolar à Índia para a Cúpula do G20, postou e depois apagou um vídeo em que dizia "Me segura que eu já vou sair dançando" ao desembarcar no País. Porém, a frase foi intepretada como sinal de desrespeito diante da comoção causada pela tragédia no Rio Grande do Sul após a passagem de um ciclone extratropical.

Assista:

Por conta da repercussão negativa, Janja veio a público se manifestar, pelas redes sociais, e declarou: "Meu sorriso e minha alegria nunca significarão falta de empatia e solidariedade pelo próximo".

VEJA MAIS

Além da fala da primeira-dama, que chegou a levar alguns usuários do X (ex-Twitter) a a levantar a hastag #janjavergonhanacional, muitos internautas também criticaram o presidente Lula por não ter visitado a região afetada até o momento.

De acordo com informações da Defesa Civil, a tragédia já resultou em pelo menos 41 mortes no Rio Grande do Sul e uma no estado de Santa Catarina. Além disso, há registros de 46 pessoas desaparecidas, 3.193 desabrigadas e 8.256 desalojadas em decorrência do desastre.

A primeira-dama se pronunciou no X (ex-Twitter) um dia após gravar o vídeo dançando. Veja:

[ex-twitter=1700411175794618405]