Lula chega a Nova Délhi para Cúpula do G20 na Índia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, desembarcaram em Nova Délhi nesta sexta-feira (8) para participar do encontro de cúpula das 20 maiores economias do globo (G20), que acontecerá no fim de semana. Após a chegada, o casal presidencial dirigiu-se imediatamente ao Hotel Taj Palace.

Lula iniciará a agenda intensa na cúpula no sábado (9) pela manhã, com a previsão de participar de pelo menos quatro reuniões bilaterais com outros chefes de Estado e de governo.

Lula na chegada à Índia (Ricardo Stuckert/Presidência da República)

“O Brasil tem muita conversa para fazer. Brasil e Índia vão discutir a questão do etanol como combustível alternativo, que é extremamente importante, e nós temos que discutir com os outros países uma luta contra a desigualdade”, anunciou Lula antes da viagem.

Programação e presidência para o Brasil

No sábado, o presidente Lula participará de duas sessões: a primeira, intitulada "Um Planeta", abordará questões como desenvolvimento sustentável, transição energética, mudanças climáticas, preservação ambiental e emissões de carbono. A segunda sessão, denominada "Uma Família", discutirá temas relacionados ao crescimento inclusivo, progresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), educação, saúde e desenvolvimento liderado por mulheres.

Já para o domingo (10) está prevista a terceira sessão, chamada "Um Futuro", que abordará as transformações tecnológicas, infraestrutura pública digital, reformas multilaterais e o futuro do trabalho e do emprego.

Após a conclusão da terceira sessão, haverá a cerimônia de transferência da presidência do G20. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, fará um balanço da presidência da Índia neste ano, enquanto o presidente Lula encerrará o evento apresentando as prioridades e desafios da futura presidência brasileira, que começará em 1º de dezembro. Detalhes sobre possíveis encontros bilaterais de Lula com outros líderes de Estado e governo não foram divulgados pelo Palácio do Planalto.

A presidência rotativa do Brasil no G20 se estenderá até o final de 2024, quando o Brasil sediará a próxima cúpula no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro de 2025. Em entrevista ao programa "Conversa com o Presidente", Lula destacou o protagonismo do Brasil nos próximos anos, ressaltando que o país recuperou seu prestígio internacional.

"Ano que vem o Brasil vai sediar o G20, que será no Rio de Janeiro. Nós vamos presidir o G20 ano que vem, em 2025 nós vamos presidir os BRICS, e também em 2025 vamos fazer a COP 30, em Belém. São três megaeventos que vão dar ao Brasil uma visibilidade diferente do que ele teve nos últimos anos", enfatizou o presidente. "O Brasil volta a fazer com que o mundo nos respeite pela seriedade com que a gente trata as pessoas e a seriedade com que a gente trata a questão do clima", concluiu.