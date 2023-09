Após desfile de 7 de setembro, Lula embarca para a Índia; Brasil assumirá presidência do G20

No final da tarde desta quinta-feira (7), após participar da programação oficial de 7 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja para a capital da Índia, Nova Delhi, onde participará, nos dias 9 e 10 de setembro, da 18ª Cúpula do G20 – grupo que reúne 19 das principais economias do mundo e a União Europeia. Conforme a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula embarca às 14h para Recife, de onde seguirá às 17h45 para Túnis, na Tunísia, com previsão de chegada às 6h05. O embarque para Nova Delhi será às 7h35 e a previsão de chegada ao destino é 20h45.

Durante a programação da Cúpula, haverá a cerimônia simbólica de transferência da presidência do G20 para o governo do Brasil, mas a posse oficial será apenas em 1º de dezembro. O evento vai debater temas como desenvolvimento verde sustentável; meio ambiente e clima; transições energéticas; e emissão zero líquida de carbono.

A expectativa é de que o presidente Lula faça pronunciamentos nas duas primeiras sessões e no encerramento do evento, quando ele deve falar sobre as expectativas para a presidência do grupo. O Brasil é o terceiro país lista de quatro grandes países em desenvolvimento liderando o grupo, depois de Indonésia e Índia, e antes da presidência da África do Sul.