Índia pode mudar o nome do país para Bharat, que já aparece em convite do G20

A possibilidade de o governo indiano alterar o nome do país para Bharat ganha força após a divulgação de um convite para um jantar na cúpula do G20, marcada para os dias 9 e 10 de setembro, nas redes sociais. A intenção por trás dessa mudança seria a eliminação das marcas do passado colonial britânico.

O convite oficial, enviado pelo gabinete de Draupadi Murmu, refere-se a ela como "Presidente do Bharat" em vez de "Presidente da Índia". Essa modificação na nomenclatura do convite coincide com as especulações da mídia indiana, que noticiou na terça-feira (5) um movimento de políticos nacionalistas em busca da renomeação do país.

Segundo o India Today, uma proposta para a alteração do nome do país asiático poderá ser apresentada pelo governo durante uma sessão especial do Parlamento indiano, programada para ocorrer de 18 a 22 de setembro. Harnath Singh Yadav, membro do Partido Bharatiya Janata, expressou apoio à mudança, argumentando que a palavra "Índia" foi imposta pelos britânicos, enquanto "Bharat" é um símbolo de sua cultura.

No entanto, a possível mudança não foi bem recebida por todos. Após a divulgação do convite, Jairam Ramesh, líder do Congresso da Índia, criticou o uso do termo "Bharat" em vez do nome atual do país e atacou o primeiro-ministro nacionalista Narendra Modi.

"O senhor Modi pode continuar a distorcer a história e a dividir a Índia, que é Bharat, que é uma União de Estados. Mas não seremos dissuadidos", escreveu em uma postagem no Twitter.

Cabe destacar que o termo "Bharat" tem origem em textos religiosos hindus e é frequentemente utilizado para descrever o subcontinente indiano.