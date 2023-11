'Quero sensibilizar nosso presidente', diz 'dama do tráfico' recebida no Ministério da Justiça

Luciane Farias afirma que está sendo tratada como criminosa desde que foi a Brasília e pediu ajuda ao governo federal em defesa das pessoas presas. Esposa de Clemilson dos Santos Farias, um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas, ela é conhecida como “dama do tráfico amazonense” e está à frente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas, que atua na defesa dos familiares dos presos.

Em uma entrevista concedida ao portal UOL e publicada nesta sexta-feira (17), ela conta que busca 'sensibilizar' o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja, para a situação do sistema prisional e para que as políticas de proteção a defensores de direitos humanos sejam reforçadas.

“Quero sensibilizar nosso presidente, que passou pelo sistema, a Janja que já visitou [unidades prisionais]. Talvez eles não tenham passado por tantas mazelas, porque o status é diferente. Queria que olhassem para a gente, ativistas de direitos humanos, e criassem protocolos para nos proteger”, declarou. “Queria que olhassem para mim como a esposa de uma pessoa que errou, mas não como uma criminosa”, completou.

Em março e em maio deste ano, Luciane se encontrou com dois secretários do Ministério da Justiça, comandado por Flavio Dino. Ela argumenta que é "cidadã brasileira" e estava "na casa do povo". "Tenho documento para comprovar que não sou condenada. Vou ter que andar com esses papéis embaixo dos braços?”, questionou.

Condenação

De acordo com o portal Metrópoles, o Ministério Público do Amazonas denunciou Luciane e Clemilson sob acusação de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa em 2 de agosto de 2018. Em 2022, o casal foi absolvido em 1ª instância, mas sentença foi modificada em outubro deste ano pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (2ª instância), em decisão judicial tomada após a presença de Luciane em Brasília.

Ela foi condenada a 10 anos de prisão e Clemilson a 31 anos, 7 meses e 3 dias. Luciane pode recorrer em liberdade.