R70: 'Se Dino e Silvio Almeida não caírem, será a prova que vivemos sob o regime de um narcoestado'

Novas variantes

Fabricante de chips gráficos, gigante americana Nvidia desenvolve IA generativa que prevê novas variantes da covid-19

Adicional

ONS prevê usinas térmicas em funcionamento até dezembro para atender demanda por energia e uso pode impactar preços.

Eduardo Ribeiro - presidente do Partido Novo (J. Bosco)

"Se Flávio Dino e Silvio Almeida não caírem, será a prova cabal de que vivemos sob o regime de um narcoestado”.



Eduardo Ribeiro, presidente nacional do partido Novo, manifestou incredulidade com a permanência dos ministros da Justiça e dos Direitos Humanos, respectivamente, nos cargos após escândalo envolvendo a “Dama do Tráfico”.

PAC

ESTRADAS

O governo federal anuncia hoje, em Belém, as obras de duplicação da rodovia BR-316, entre Castanhal e o trevo para Salinópolis, a conclusão da BR-308 (Viseu-Bragança) e da ponte sobre o rio Xingu (BR-230), além das obras de derrocagem do Pedral do Lourenço. Também estão na lista de investimentos no Pará a ampliação do Hospital Universitário da UFPA, a implantação da infovia estadual e da internet banda larga para 9,7 mil escolas e uma nova etapa do programa Luz para Todos, que deve beneficiar 200 mil famílias. Estes projetos fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que será lançado em cerimônia no Theatro da Paz com a presença de ministros.

FERROVIAS

O Novo PAC prevê também investimentos na Estrada de Ferro Carajás (EFC) e a elaboração dos estudos para a concessão da EF-170, a Ferrogrão. No total, serão destinados R$ 8 bilhões às intervenções em rodovias e ferrovias no Estado.

MOBILIDADE

VIADUTOS

O governo do Estado anunciou novos viadutos na Região Metropolitana de Belém. As obras ficarão sob comando do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e vão interligar a rodovia BR-316 com a Alça Viária e a avenida Independência. O investimento será de R$ 33,7 milhões e a conclusão dos trabalhos está prevista para 2025. Os viadutos vão atravessar a rodovia com seus 60 metros de extensão. Eles terão mão dupla e as obras não devem interferir de forma significativa na rotina de quem trafega pela BR-316.

EMPRESÁRIOS

SESSÃO

O Conselho de Jovens Empresários do Pará está completando 35 anos e, para comemorar, será realizada hoje sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

HOMENAGEM

Durante a programação, o Conjove vai estender a homenagem a associados, empresas e instituições, entre elas o jornal O LIBERAL que comemora 77 anos de existência como um dos mais tradicionais e prestigiados veículos de comunicação do País. A sessão especial foi proposta pelo deputado estadual Aveilton Souza (PL).

ISENÇÃO DA TAXA

CARTEIRA

A chapa 01 “Renova Sinjor”, que lidera as intenções de voto nas eleições do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará, promete tirar do papel um dos principais anseios da categoria: a isenção da taxa para emissão da carteira da Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas). A atual diretoria, composta por militantes do PSOL, e cujo presidente, Vito Gemaque, tenta a reeleição, segue cobrando R$ 100 para emitir a carteira. Para Evandro Corrêa, jornalista que encabeça a chapa 01, a cobrança da taxa pelo Sinjor é abusiva, uma vez que os sindicalizados já pagam as suas mensalidades e, portanto, têm direito à carteira sem ter que pagar por este serviço. Ou seja, os valores continuarão a ser repassados à Federação Nacional pelo Sinjor, porém, serão retirados do valor da mensalidade que o sindicato já recebe.

ECONOMIA

NÚMEROS

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) vai divulgar nesta sexta-feira, 17, dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do Pará. O PIB é o indicador de desempenho econômico mais usado, fornecendo informações como o peso da administração pública na economia. Os dados são organizados em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

FERRAMENTAS

Também serão divulgadas as Tabelas de Recurso e Usos (TRU), a Matriz de Insumo Produto (MIP) e o Dashboard da Nota Fiscal Eletrônica. A TRU e o MIP, produtos desenvolvidos por meio da parceria entre a Fapespa e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), são ferramentas que revelam os fluxos de bens e serviços do Pará. Já o Dashboard permite ter acesso aos registros de saídas de mercadorias do Pará com as demais unidades da federação e com seus respectivos municípios.

EM POUCAS LINHAS

► O jornalista Marcelo Rech, presidente executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ), cumprimentou O LIBERAL por mais um aniversário. “Em um veículo de comunicação, a passagem do tempo reforça a fundamental fonte de confiança e credibilidade proporcionada à sociedade pelo jornalismo sério e responsável como o exercido por O LIBERAL. Os jornais brasileiros, portanto, se unem para saudá-los por mais esta celebração de sua nobre missão de informar”.

► O Instituto Estadual Carlos Gomes abriu as inscrições ao Processo Seletivo 2024 do curso de bacharelado em Música. Estão disponíveis as seguintes habilitações: instrumento, canto, composição e arranjo e regência de bandas. Os candidatos podem se inscrever até 7 de dezembro, por meio do formulário eletrônico disponível no site oficial da Fundação Carlos Gomes.

► Para marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue, a Fundação Hemopa promove, a partir deste sábado, 18, a Semana do Doador 2023. A ação quer envolver os aniversariantes de novembro, que serão convidados a incentivar parentes e amigos a doar sangue como forma de presenteá-los. O Dia D da campanha será realizado no dia 25 de novembro, em todas as unidades do Hemopa em Belém, Ananindeua, Castanhal, Abaetetuba, Capanema, Marabá, Santarém, Tucuruí, Redenção e Altamira.

► O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) está confeccionando e doando calçados ortopédicos para auxiliar no tratamento de pacientes que apresentam mobilidade comprometida. A medida faz parte do projeto “Recuperando Passos”, que em dois anos atingiu a marca de 260 entregas de calçados ortopédicos. No setor de manutenção do hospital são produzidas sandálias utilizando materiais de baixo custo como EVA.

► O engenheiro civil e empresário da construção André Martha Tavares foi eleito por unanimidade na noite da última terça-feira como “Engenheiro do Ano” pelo Clube de Engenharia do Pará (CEP), entidade que presidiu entre julho de 2020 a julho de 2023. A entrega da premiação ocorre no dia 11 de dezembro em local ainda a ser definido.