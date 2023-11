'Venho trazer minha voz para os internos', diz dama do tráfico recebida pelo Ministério da Justiça

Além de ser recebida por integrantes dos ministérios dos Direitos Humanos e da Justiça, Luciane Barbosa Farias, conhecida como dama do tráfico amazonenses, fez um pronunciamento durante evento organizado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Esposa de Clemilson dos Santos Farias, conhecido como “Tio Patinhas”, líder do Comando Vermelho no Amazonas, Luciane aproveitou a oportunidade para criticar revistas vexatórias no sistema carcerário.

"Venho trazer minha voz aqui para os internos do estado do Amazonas, que pedem socorro“, declarou, durante o 4º Encontro Nacional dos Comitês de Prevenção e Combate à Tortura e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura.

“As crianças são revistadas, baixa a fralda da criança, põe a criança no chão. É inadmissível que a pena do preso passe para o familiar. Isso é inconstitucional. Então eu peço socorro pelo estado do Amazonas e reitero pelas mesmas unidades prisionais que passam pela mesma mazela”, continuou.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, investigações apontam que a ONG Associação Liberdade do Amazonas, que Luciane representava, buscava perpetuar a existência da facção criminosa e obter capital político para negociações com o Estado”. A entidade também é suspeita de ser braço financeiro do marido da dama do tráfico, Clemilson Farias.

O casal foi condenado em segunda instância por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. Ele cumpre pena de 31 anos no presídio de Tefé (AM). Já a esposa foi sentenciada a 10 anos de prisão e recorre em liberdade.