Sem ressaca

Empresa cria bebida que reduz álcool no sangue em 30 minutos. A Safety Shot tem vitaminas, nootrópicos e enzimas.

Violência doméstica

No 1º semestre, número de denúncias de estupro aumentou 14,9% e de feminicídio, 2,6%, apurou o Fórum Brasileiro de Segurança.

Sergio Moro (J. Bosco)

"Muito estranho”

Sergio Moro, senador do União Brasil, sobre visita da “dama do tráfico amazonense”, integrante do Comando Vermelho, ao Ministério da Justiça. “Por que pessoas ligadas a esses grupos se sentem confortáveis em fazer essas visitas?”, acrescentou.

LIXO

CONVOCAÇÃO

O Tribunal de Contas dos Municípios convocou a titular da Secretaria Municipal de Saneamento de Belém, Ivanise Gasparim, o procurador-geral do município, Miguel Gustavo Carvalho Brasil Cunha, e representantes das empresas Guamá Tratamento de Resíduos, Terraplena e B.A. Meio Ambiente para comparecem à sede do órgão às 11h30 de hoje. Segundo a notificação, assinada pelo conselheiro Cezar Colares, o encontro irá “buscar soluções alternativas para resolução do conflito instaurado” entre as partes envolvendo a coleta e tratamento do lixo doméstico da capital.

IMPASSE

A Guamá é responsável pelo tratamento do lixo que chega ao aterro de Marituba, que, por decisão judicial, continua recebendo os resíduos da Grande Belém. Já a Terraplena e a B.A. Meio Ambiente disputam um novo contrato para gerir o setor pelos próximos 30 anos, mas há ações contra a licitação, o que tem atrasado o anúncio da vencedora. Além disso, as empresas que atuam na coleta e transporte do lixo até o aterro acusam a Prefeitura de Belém de atraso nos pagamentos, o que prejudica a limpeza da cidade.

MOSCA

EMERGÊNCIA

O Ministério da Agricultura decretou ontem estado de emergência fitossanitária no Amapá, no Amazonas, no Pará e em Roraima para adoção de medidas preventivas contra a mosca-da-carambola. A declaração tem validade de um ano e foi tomada diante do risco iminente de dispersão e os potenciais prejuízos que a praga pode causar ao setor de fruticultura no País. No Pará, foram detectados recentemente novos focos da praga em Oriximiná e Terra Santa, considerados pontos de “altíssimo fluxo de pessoas e mercadorias” o que, segundo o ministério, “ocasionou a condição do iminente risco de dispersão da praga para as demais unidades da Federação sem ocorrência e, em especial, para os principais polos frutícolas do Brasil”.

FRUTAS

Apesar do nome, a mosca-da-carambola ataca também outras culturas, como manga, caju, laranja e acerola. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo e a mosca-da-carambola é a principal ameaça à manutenção dos mercados de exportação já estabelecidos e em constante expansão da fruticultura. Atualmente, a praga está restrita aos estados do Amapá, do Pará e de Roraima.

FERROVIA

RETOMADA

A Vale anunciou ontem que retomou as operações de transporte de cargas na Estrada de Ferro Carajás, interrompidas no último dia 8 depois que um incêndio atingiu vagões de um trem de carga no km 244 na via, no Maranhão. Não houve vítimas e, afirma a empresa, “a parada da ferrovia não impactou a programação trimestral de produção e embarques”.

DIABETES

ALERTA

Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, quando as instituições de saúde alertam para a importância da prevenção e da adesão ao tratamento disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS), associado às mudanças de hábitos e estilo de vida. No Pará, pelos dados mais recentes do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (Sisab), do Ministério da Saúde, 445.436 pessoas estão cadastradas como diabéticas.

BALANÇO

Em relação ao número de internações, 4.852 pessoas foram hospitalizadas, das quais 2.484 homens e 2.368 mulheres, entre janeiro e setembro deste ano. Os números correspondem a uma redução de 6,5% em comparação ao mesmo período de 2022. Nesses dois anos, as faixas etárias mais recorrentes na internação foram de 60 a 69 anos, 50 a 59 anos e 70 a 79 anos, mas todas as idades são afetadas pela doença, especialmente mulheres entre 55 e 59 anos e homens entre 60 e 64.

EVENTOS

BOOM

Após a crise gerada pela pandemia de covid-19, o setor de eventos e o turismo de negócios no Pará se recuperam e experimentam uma espécie de boom. Só para citar dois exemplos, neste ano foram realizados os Diálogos Amazônicos e, no último fim de semana, o MincBR, que lotaram hotéis e aumentaram a demanda de bares e restaurantes. A expectativa é de que os bons resultados se mantenham até 2025, ano da COP 30.

EM POUCAS LINHAS

► O projeto “Choro do Pará” promoverá seu terceiro módulo de oficinas a partir do dia 17, das 16h às 19h, na Casa das Artes. As inscrições às 80 vagas seguem até sexta-feira. O único pré-requisito é ter algum instrumento musical.

► O Núcleo das Defensorias Públicas Agrárias da Defensoria Pública do Pará conquistou uma vitória contra a empresa Belo Sun Mineração. Em ação movida pelo órgão, a Justiça proibiu a mineradora de promover o despejo forçado dos moradores de área rural de Senador José Porfírio. Na mesma decisão, foi determinado que a empresa retire da área placas que proíbem atividades de caça e pesca.

► Representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) apresentaram a plataforma Selo Verde, na última semana, para representantes da organização não governamental Global Environmental Institute, que presta assessoria para empresas interessadas na produção pecuária do Pará. O objetivo do encontro foi demonstrar ao mercado externo o processo de regularização ambiental, a redução do desmatamento e das queimadas e garantir a estabilidade de atividades produtivas no Estado.

► Será realizado hoje, em Belém, o II Fórum Estadual da Lei Seca, reunindo gestores municipais de trânsito e do Departamento de Trânsito do Estado. Na pauta, a implementação da lei pelos municípios.

► O II Seminário Amazônico de Transtornos de Aprendizagem será realizado nos dias 16 e 17 de novembro, em Ponta de Pedras, Marajó. E o III Seminário Amazônico de Transtornos de Aprendizagem ocorrerá de 23 a 25 de novembro, no auditório da Unidade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no Campus II/Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém.

► A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) publicou nesta segunda-feira edital para credenciamento de municípios paraenses que desejam aderir ao projeto “Regularizar”, criado para regularização fundiária urbana e rural.