Janja tem X (antigo Twiiter) hackeado; PF identifica hacker: ‘Eduardo”

A conta oficial da primeira-dama Janja Lula da Silva na rede social X (ex-Twitter) foi hackeada, na noite desta segunda-feira (11), por volta das 21h30. O invasor publicou ofensas contra Janja, o presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A pedido da Polícia Federal, a conta de Janja no Twitter foi bloqueada após a invasão do hacker.

Por volta das 22h45, o perfil da primeira-dama continuava no ar, mas as publicações suspeitas haviam sido removidas. De imediato, a Polícia Federal iniciou o rastreamento. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, informou que a corporação havia identificado o kacker de prenome Eduardo.

Andrei Passos, também informou que a PF abriu uma investigação preliminar e vai instaurar na terça-feira (12). ‘Meu deus hackearam a Janja”. Expressões como essa foram recorrentes por parte de internautas, a respeito da invasão. As postagens suspeitas eram ofensivas: ‘O Lula é um vagabundo, eu traio ele com o Neymar", dizia uma delas.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou que os responsáveis serão identificados e não ficarão impunes. "Os covardes que compartilham e comentam destilando seu ódio, preconceito e violência também serão identificados", publicou Pimenta no Twitter.

A Secretaria de Comunicação do Governo Federal (Secom) também emitiu uma nota repudiando a invasão. A secretaria afirmou que as medidas cabíveis estão sendo tomadas.

Entre as postagens do invasor, havia também menção ao escândalo do mensalão e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Dezenas de internautas comentaram o ocorrido.

Mais cedo, nesta segunda-feira, Janja tinha postado sobre a participação em evento ao lado do presidente Lula sobre programa relacionado a pessoas em situação de rua. A esposa do presidente Lula tem 1,2 milhão de seguidores no X.