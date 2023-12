AGU notifica X e pede esclarecimentos sobre ataque hacker a Janja

Na noite da segunda-feira (11), a Advocacia-Geral da União (AGU) enviou uma notificação extrajudicial ao X (antigo Twitter), solicitando providências em relação ao hackeamento da conta da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva.

No documento, a AGU destaca que responsáveis pelo ataque estão utilizando o perfil oficial (@JanjaLula) de forma indevida para cometer crimes contra a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A primeira-dama foi alvo de um ataque hacker, na noite da segunda, quando várias publicações de cunho misógino, com xingamentos e ofensas, foram feitas como se fossem ela. A Polícia Federal informou que caso está sob investigação.

Na notificação, a Advocacia-Geral pede o congelamento imediato da conta da primeira-dama até a conclusão das investigações pertinentes, em busca de evitar danos adicionais.

Além disso, é requerida a preservação de todos os registros e elementos digitais relacionados à conta, incluindo, mas não se limitando, a logins de acesso, endereços de IP, mensagens diretas e quaisquer informações relevantes, para subsidiar futuras ações judiciais.

Janja se pronunciou

A primeira-dama se pronunciou nas redes sociais após ter o perfil invadido. “Na noite de ontem, os ataques de ódio e o desrespeito que eu sofro diariamente chegaram a outro patamar. Minha conta no X foi hackeada e, por minutos intermináveis, foram publicadas mensagens misóginas e violentas contra mim. Posts machistas e criminosos, típicos de quem despreza as mulheres, a convivência em sociedade, a democracia e a lei”, escreveu Janja, nesta terça-feira (12/12), em seu perfil no Instagram.

Em nota postada na conta oficial do Presidente da República do Brasil na rede X, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República repudiou o ataque hacker a Janja. “Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Não serão tolerados crimes, discursos misóginos, o ódio e a intolerância nas redes sociais”, escreveu.

O presidente Lula também publicou uma nota, nesta terça-feira (12), agradecendo todo apoio e solidariedade à companheira. Ele criticou o preconceito e a misoginia, declarando que o ato é intolerável.

“Agradeço todas as manifestações de solidariedade à minha companheira Janja, que ontem sofreu ataques machistas nessa rede social. As mulheres são as principais vítimas de crimes virtuais, e não podemos tolerar mais episódios como esses contra as mulheres”, destacou Lula.