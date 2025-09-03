PF cumpre mandados em Belém durante operação contra o prefeito de Macapá (AP)

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (3) uma operação para apurar suspeitas de fraude em licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro relacionados à construção do Hospital Geral Municipal de Macapá (AP). Além da capital amapaense, agentes da PF cumprem mandados em Belém (PA). Um dos alvos da investigação é o prefeito da cidade amapaense, Antônio Paulo de Oliveira Furlan (MDB). As informações são da TV Globo.

Ao todo, são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Macapá e dois em Belém (PA).

De acordo com as investigações, um esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários tinha como objetivo direcionar a licitação do projeto de engenharia e execução da obra do hospital. O contrato, avaliado em R$ 69,3 milhões, foi assinado em maio de 2024.

"O grupo utilizava mecanismos de dissimulação patrimonial, incluindo entregas físicas de numerário e movimentações bancárias para ocultar a origem ilícita dos valores", informou a PF.

Durante uma visita às obras do hospital, no mês passado, o prefeito Furlan se envolveu em uma confusão com jornalistas ao ser questionado sobre a demora para conclusão do empreendimento. Em vídeo, ele aparece agarrando o pescoço de um integrante da equipe de reportagem.

A PF também identificou indícios de desvio de verbas da Secretaria Municipal de Saúde de Macapá. Segundo os investigadores, um dos suspeitos teria realizado saques que somam aproximadamente R$ 9 milhões em espécie.

Crimes investigados

Os envolvidos podem responder pelos crimes de:

corrupção passiva ,

, corrupção ativa ,

, peculato ,

, lavagem de dinheiro ,

, fraude em licitação.