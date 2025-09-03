Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PF cumpre mandados em Belém durante operação contra o prefeito de Macapá (AP)

Antônio Paulo de Oliveira Furlan é suspeito de irregularidades no processo de construção do Hospital Geral Municipal da capital amapaense

O Liberal

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (3) uma operação para apurar suspeitas de fraude em licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro relacionados à construção do Hospital Geral Municipal de Macapá (AP). Além da capital amapaense, agentes da PF cumprem mandados em Belém (PA). Um dos alvos da investigação é o prefeito da cidade amapaense, Antônio Paulo de Oliveira Furlan (MDB). As informações são da TV Globo.  

Ao todo, são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Macapá e dois em Belém (PA). 

Veja mais

image Câmara de Macapá abre investigação sobre prefeito que agrediu jornalista

image Vídeo: prefeito de Macapá aplica "mata-leão" em jornalista durante inspeção hospitalar
Incidente foi registrado em vídeo após questionamento sobre obras. Prefeitura afirma que servidoras também foram agredidas durante confronto.

De acordo com as investigações, um esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários tinha como objetivo direcionar a licitação do projeto de engenharia e execução da obra do hospital. O contrato, avaliado em R$ 69,3 milhões, foi assinado em maio de 2024.

"O grupo utilizava mecanismos de dissimulação patrimonial, incluindo entregas físicas de numerário e movimentações bancárias para ocultar a origem ilícita dos valores", informou a PF.

Durante uma visita às obras do hospital, no mês passado, o prefeito Furlan se envolveu em uma confusão com jornalistas ao ser questionado sobre a demora para conclusão do empreendimento. Em vídeo, ele aparece agarrando o pescoço de um integrante da equipe de reportagem.

A PF também identificou indícios de desvio de verbas da Secretaria Municipal de Saúde de Macapá. Segundo os investigadores, um dos suspeitos teria realizado saques que somam aproximadamente R$ 9 milhões em espécie.

Crimes investigados

Os envolvidos podem responder pelos crimes de:

  • corrupção passiva,
  • corrupção ativa,
  • peculato,
  • lavagem de dinheiro,
  • fraude em licitação.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

investigação contra prefeito de macapá

polícia federal
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

2º DIA DE JULGAMENTO DA TENTATIVA DE GOLPE

2º dia de julgamento: advogado de Augusto Heleno acusa Moraes de atuar como “juiz inquisidor”

Defesa critica número de perguntas feitas por Moraes e pede nulidade do processo por violação ao direito ao silêncio.

03.09.25 9h49

2º DIA DE JULGAMENTO DA TENTATIVA DE GOLPE

Tentativa de golpe: defesa de Augusto Heleno critica excesso de documentos no 2º dia de julgamento

Nenhum dos réus, incluindo Bolsonaro, compareceu à sessão desta quarta-feira (3/09) no STF.

03.09.25 9h39

Julgamento

STF retoma julgamento do golpe com expectativa para fala de defesa de Bolsonaro

O voto do ministro Alexandre de Moraes, pela condenação ou absolvição dos réus, só deve ser lido na próxima semana

03.09.25 9h37

Bolsonaro

Bolsonaro não comparecerá ao segundo dia de julgamento no STF sobre tentativa de golpe

Se condenado, o ex-presidente poderá receber pena mínima de 12 anos e máxima de 43 anos de prisão

03.09.25 9h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda