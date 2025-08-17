Capa Jornal Amazônia
Vídeo: prefeito de Macapá aplica "mata-leão" em jornalista durante inspeção hospitalar

Incidente foi registrado em vídeo após questionamento sobre obras. Prefeitura afirma que servidoras também foram agredidas durante confronto.

Caio Maia
fonte

Prefeito de Macapá agride jornalista (Divulgação)

O prefeito de Macapá, Antônio Paulo de Oliveira Furlan, entrou em confronto físico com o jornalista Heverson Castro durante inspeção ao Hospital Municipal. O incidente ocorreu neste domingo (17) na zona norte da capital amapaense e foi registrado em vídeo.

As imagens mostram o momento em que Dr. Furlan afasta o microfone após ser questionado sobre o andamento das obras do hospital e, em seguida, aplica um golpe conhecido como "mata-leão" em um homem que usava boné. A situação começou quando Castro perguntou: "Está demorando ou está dentro do prazo a obra?".

O confronto envolveu, além do prefeito e do blogueiro, outras pessoas presentes no local. A construção do hospital teve início em 2023, segundo informações disponíveis sobre o projeto.

Durante o incidente, o jornalista questionou a reação do gestor municipal. "Eu fiz uma pergunta normal. A gente está no nosso papel de imprensa. A gente não está bagunçando", afirmou Castro. Em determinado momento, o áudio do microfone foi cortado e quem filmava se afastou.

A Prefeitura de Macapá divulgou nota oficial apresentando sua versão dos acontecimentos. "A Prefeitura de Macapá repudia a conduta de violência ocorrida na manhã deste domingo, 17, durante a Agenda de Cidadania do prefeito Dr. Furlan. A equipe municipal estava em sua primeira visita ao Hospital Municipal de Macapá, localizado na Zona Norte. O blogueiro Heverson Castro, acompanhado de outros dois indivíduos identificados como Marshal e Iran Froes, interrompeu a atividade oficial, agrediu verbalmente o prefeito e ainda tentou agredi-lo fisicamente", diz o comunicado.

A nota também informa que duas servidoras municipais foram agredidas durante o episódio e registraram ocorrência na Delegacia da Mulher. "Além do gestor municipal, duas servidoras também foram agredidas e já estão na Delegacia da Mulher prestando ocorrência. A instituição reitera que não tolera nenhum tipo de violência, intimidação ou desrespeito que dificultem o trabalho realizado diariamente em prol da população. As medidas legais cabíveis já estão sendo tomadas para assegurar que os envolvidos sejam responsabilizados e que situações como esta não se repitam", completa o texto.

