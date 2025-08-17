Vídeo: prefeito de Macapá aplica "mata-leão" em jornalista durante inspeção hospitalar

O prefeito de Macapá, Antônio Paulo de Oliveira Furlan, entrou em confronto físico com o jornalista Heverson Castro durante inspeção ao Hospital Municipal. O incidente ocorreu neste domingo (17) na zona norte da capital amapaense e foi registrado em vídeo.

As imagens mostram o momento em que Dr. Furlan afasta o microfone após ser questionado sobre o andamento das obras do hospital e, em seguida, aplica um golpe conhecido como "mata-leão" em um homem que usava boné. A situação começou quando Castro perguntou: "Está demorando ou está dentro do prazo a obra?".

O confronto envolveu, além do prefeito e do blogueiro, outras pessoas presentes no local. A construção do hospital teve início em 2023, segundo informações disponíveis sobre o projeto.

Durante o incidente, o jornalista questionou a reação do gestor municipal. "Eu fiz uma pergunta normal. A gente está no nosso papel de imprensa. A gente não está bagunçando", afirmou Castro. Em determinado momento, o áudio do microfone foi cortado e quem filmava se afastou.

A Prefeitura de Macapá divulgou nota oficial apresentando sua versão dos acontecimentos. "A Prefeitura de Macapá repudia a conduta de violência ocorrida na manhã deste domingo, 17, durante a Agenda de Cidadania do prefeito Dr. Furlan. A equipe municipal estava em sua primeira visita ao Hospital Municipal de Macapá, localizado na Zona Norte. O blogueiro Heverson Castro, acompanhado de outros dois indivíduos identificados como Marshal e Iran Froes, interrompeu a atividade oficial, agrediu verbalmente o prefeito e ainda tentou agredi-lo fisicamente", diz o comunicado.

A nota também informa que duas servidoras municipais foram agredidas durante o episódio e registraram ocorrência na Delegacia da Mulher. "Além do gestor municipal, duas servidoras também foram agredidas e já estão na Delegacia da Mulher prestando ocorrência. A instituição reitera que não tolera nenhum tipo de violência, intimidação ou desrespeito que dificultem o trabalho realizado diariamente em prol da população. As medidas legais cabíveis já estão sendo tomadas para assegurar que os envolvidos sejam responsabilizados e que situações como esta não se repitam", completa o texto.