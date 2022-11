Pedido de Bolsonaro para investigar Alexandre de Moraes começa a ser julgado pelo STF

Começou a ser julgado nesta sexta-feira (25), pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a notícia-crime apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro para que a corte investigue o ministro Alexandre de Moraes. O julgamento segue até a próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro. As informações são do Portal O Antagonista.

No processo, Bolsonaro alega que Moraes o incluiu no “Inquérito das Fake News” supostamente sem nenhuma prova de sua participação. Eduardo Magalhães, que representa o presidente no caso, afirma que até hoje, o Inquérito nº 4.781 (fake news) não foi arquivado com relação a Jair Bolsonaro, “continuando ele a ser objeto de investigação à falta de qualquer indício da prática de crime, tudo isto por decisão expressa do ministro Alexandre de Moraes”.

O relator Dias Toffoli, único a votar até o momento, negou abrir a investigação, por considerar que o pedido, feito em maio desse ano, não tem "fundamentos aptos". “O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos”, escreveu.