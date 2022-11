Alexandre de Moraes rejeita ação do PL sobre urnas e multa coligação em mais de R$ 22 milhões

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre Moraes, multou a coligação de Jair Bolsonaro em R$ 22,9 milhões, após o relatório do PL pedir a anulação de votos eleições 2022 sem indicar prova de fraude. Moraes apontou litigância de má-fé (acionar a Justiça com má intenção) por parte dos partidos e pediu a apuração do caso à corregedoria eleitoral.

No despacho, o ministra cita 'possível cometimento de crimes comuns e eleitorais com a finalidade de tumultuar o próprio regime democrático brasileiro'.

Moraes rejeitou o pedido de verificação extraordinária do resultado das eleições 2022 e definiu a multa por identificar, na conduta dos partidos, "litigância de má-fé". A litigância de má-fé se caracteriza, em geral, pelo acionamento da Justiça com o propósito de má intenção ou deslealdade, para causar tumulto.

A decisão de Moraes atinge o PL de Bolsonaro e os partidos PP e Republicanos, que formam a coligação derrotada no segundo turno das eleições presidenciais em 30 de outubro passado.

Contudo, o despacho do ministro cita nominalmente somente o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; e o presidente do Instituto Voto Legal (IVL), Carlos César Rocha, contratado pelo partido para fazer a auditoria.

Confira o que determina o despacho de Alexandre Moraes: