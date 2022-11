Em coletiva, PL detalha representação ao TSE sobre urnas eletrônicas; vídeo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pediram, por meio de uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anulação dos votos em alguns modelos de urna usados nas eleições de 2022. As informações são da CNN Brasil.

Alegando que houve “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento”, o presidente e o PL requerem anulação dos votos depositados em modelos de urnas UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015 nas eleições de 2022.