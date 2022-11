Moraes convoca reunião com comandantes das PMs; Mourão critica encontro

Comandantes-gerais de todas as Polícias Militares foram convidados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, para participar de uma nova reunião em Brasília, nesta quarta-feira (23), com o objetivo de fazer um balanço das ações de segurança durante as eleições. O encontro também busca discutir protocolos para os próximos pleitos e “sedimentar a parceria” das forças estaduais com a Justiça Eleitoral. Porém, o vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB), senador eleito pelo Rio Grande do Sul, encomendou um estudo à sua assessoria jurídica para tentar barrar a interlocução direta do ministro com os comandantes. As informações são do Estadão.

Para aliados do Planalto, há desrespeito ao pacto federativo e investida inconstitucional de Moraes sobre as polícias, subordinadas aos governadores.

Documento da equipe de Mourão cita “estado de exceção” provocado pela Justiça, sustentando que não caberia uma reunião neste momento porque as eleições já acabaram e as PMs não poderiam atuar como “força auxiliar” do TSE. Outro argumento é de que Moraes não poderia pedir para que as PMs se mobilizem para conter bloqueios em rodovias federais, uma vez que seria atribuição da PRF.

“A título de combater manifestações conceituadas como antidemocráticas, as decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes têm suspendido direitos fundamentais outorgados na Constituição”, diz o texto.