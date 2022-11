Moraes determina que hospital penitenciário ateste estado de saúde de Roberto Jefferson; entenda

A direção do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, tem 48 horas para se manifestar sobre o estado de saúde do ex-deputado Roberto Jefferson, preso desde o dia 23 de outubro. Conforme determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o hospital penitenciário deve elaborar um laudo médico que aponte a capacidade ou não da unidade tratar o paciente e realizar exames imprescindíveis. As informações são do portal O Antagonista.

No dia em que foi preso, Jefferson disparou mais de 50 tiros, além de granadas de efeito moral contra agentes da Polícia Federal, ferindo dois deles.

A defesa do ex-deputado apresentou na justiça pedido de transferência dele para o Hospital Samaritano Barra, mas a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou contra essa transferência. Para os advogados de Jefferson, a unidade de saúde particular teria mais condições para fazer os exames necessários e oferecer tratamento médico considerado adequado, “vez que este já vinha sendo acompanhado por essa unidade hospitalar, sob pena de agravamento irreversível do seu estado de saúde, que poderá resultar em risco de morte".

Porém, conforme a manifestação de Alexandre de Moraes, o presídio deve informar se há necessidade de enviá-lo a um hospital particular.