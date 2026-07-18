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Partido estava morrendo em 2022, mas chega fortalecido para 2026, diz presidente do Novo

Estadão Conteúdo

18 de julho de 2026 às 10:41

O presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou neste sábado, 18, que a legenda superou a crise enfrentada nas eleições de 2022 e chega fortalecida para a disputa de 2026. Durante o Encontro Nacional do Novo, em São Paulo, Ribeiro disse que o partido "estava morrendo" há quatro anos, mas voltou a crescer em número de filiados, ampliou sua estrutura nos Estados e terá candidaturas competitivas nas eleições do próximo ano.

Segundo Ribeiro, o Novo chegou a ter cerca de 45 mil filiados, mas entrou na eleição de 2022 com aproximadamente 30 mil em meio a problemas internos. "Passamos por problemas internos, o partido cresceu e perdeu filiados. Chegamos em 2022 com 30 mil filiados. O partido estava morrendo", afirmou.

De acordo com o dirigente, o cenário agora é diferente. Ele disse que o partido reúne atualmente 83 mil filiados e acumula quase três anos sem registrar saldo negativo de novas filiações. "É o único partido no Brasil que, nos últimos três anos, cresceu todos os meses em filiações", afirmou. Ribeiro acrescentou que, diferentemente de 2022, a legenda disputará as eleições com chapas proporcionais praticamente completas em todos os Estados.

O presidente do Novo afirmou ainda que a sigla lançará candidatos competitivos para cargos majoritários e voltou a defender a pré-candidatura do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à Presidência da República. "Temos o melhor pré-candidato à Presidência da República, e a eleição vai provar", disse.

Ribeiro classificou a disputa de 2026 como "a eleição mais importante desde a redemocratização" e defendeu a derrota do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. "É imperativo vencermos o PT. Não é justo para com as próximas gerações termos mais quatro anos de PT no poder", afirmou. Segundo ele, o partido também precisa alcançar seu melhor desempenho na Câmara dos Deputados e no Senado. O Novo conta, hoje, com cinco deputados federais e um senador.

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