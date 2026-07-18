Ricardo Salles ataca adversários ao Senado e diz que PL é subordinado ao Centrão

Salles afirmou que a tentativa de transformar o PL em um partido alinhado à direita fracassou

Ricardo Salles foi ministro entre os anos de 2019 e 2021. Foi exonerado antes do fim da gestão de Bolsonaro. ( Foto: Dida Sampaio / Estadão )

O deputado federal e pré-candidato do Novo ao Senado por São Paulo, Ricardo Salles, intensificou neste sábado seus ataques a potenciais adversários na disputa e ao PL. Ele afirmou que a legenda permanece subordinada ao Centrão, mesmo após a entrada de lideranças da direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. As declarações foram dadas durante o Encontro Nacional do Novo, em São Paulo.

Salles criticou a tentativa de transformar o PL em um partido alinhado à direita, indicando que a iniciativa fracassou. Ele argumentou que o comando da legenda permanece com o presidente nacional, Valdemar Costa Neto. "Me doeu muito ver que deputados, senadores e o próprio presidente Jair Bolsonaro foram para o PL na expectativa de arrumar o partido por dentro. Continua mandando o Valdemar e todo o esquema dele de Centrão fisiológico e patrimonial", declarou.

O parlamentar também questionou a estratégia adotada por integrantes do PL nas eleições para as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado. Segundo Salles, parlamentares da direita fizeram concessões ao Centrão sem obter espaço político. "É melhor perder de pé do que ganhar de quatro. Eles ganharam de quatro", afirmou.

Críticas de Salles ao PL e Centrão

O pré-candidato ao Senado por São Paulo voltou a criticar o presidente da Assembleia Legislativa paulista, André do Prado (PL), que também é pré-candidato. Salles declarou que o deputado representa "todos os malefícios" do Centrão e carece de coerência ideológica. Ele também criticou a eventual candidatura das ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), afirmando que não possuem vínculo político com o Estado de São Paulo.

O deputado reiterou suas críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem xingou. Ele declarou que derrotar o petista deve ser a prioridade da direita brasileira. Salles afirmou que o Centrão, além da esquerda, constitui um dos principais problemas da política nacional.

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