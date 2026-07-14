Janja presta solidariedade a Michelle Bolsonaro e Damares Alves

Michelle e Damares se tornaram alvos de bolsonaristas após a ex-primeira-dama publicar vídeo em que acusa Flávio Bolsonaro de ter a humilhado e maltratado

A primeira-dama Janja Lula da Silva prestou total solidariedade a Michelle Bolsonaro (PL-DF) e Damares Alves (Republicanos-DF), que foram vítimas de ataques após um conflito com Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Janja afirmou que "qualquer mulher agredida não pode soltar a mão, não importa qual é o campo ideológico delas", em entrevista concedida nesta segunda-feira (13).

Michelle e Damares se tornaram alvo de bolsonaristas depois que a ex-primeira-dama publicou um vídeo acusando Flávio Bolsonaro de humilhá-la e maltratá-la. A senadora Damares, por sua vez, foi criticada por ter defendido Michelle na briga.

A primeira-dama destacou que a violência contra a mulher não tem lado. "É uma onda que vem de todos os lados e atinge a todas nós igualmente", disse Janja, reforçando a urgência da aprovação do PL da Misoginia.

Janja critica Janjômetro e se declara alvo de misoginia

Na mesma entrevista, Janja revelou ser alvo de misoginia e criticou o "Janjômetro", um site que contabiliza os gastos públicos relacionados às viagens da primeira-dama. Ela descreveu a ação como uma "estratégia política da extrema-direita" para atingir o presidente da República.