Valdemar diz que Daniella Marques 'não tem voto' como vice de Flávio e sugere Tereza Cristina

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, declarou nesta sexta-feira, 17, que a economista Daniella Marques "não tem voto" para ser vice. A afirmação foi dada em entrevista ao jornal O Globo.
Daniella Marques é cotada para compor a chapa do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.
Valdemar elogiou a competência e o prestígio da economista entre empresários. No entanto, ele destacou a necessidade de um nome com capacidade eleitoral. "Na minha opinião tem que ser alguém que tenha voto", disse.
Restrições a Jair Bolsonaro
A fala de Valdemar ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a suspensão do direito de visita de Jair Bolsonaro por 30 dias.
A decisão também proíbe "visitas com finalidade político-eleitoral até o término das eleições de 2026", além da divulgação de manifestos políticos-eleitorais. Isso formalmente impede Bolsonaro de decidir sobre a vice de Flávio.
Preferência por Tereza Cristina
O presidente do PL defendeu a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como a candidata ideal para a vaga. Valdemar mencionou que a definição da vice pode ser finalizada apenas na convenção do partido, em 25 de julho.
"A candidata ideal seria a Tereza Cristina. Ela tem carisma e isso é muito importante em uma eleição presidencial, isso puxa voto", afirmou. No entanto, Tereza Cristina tem sinalizado que não aceitaria a função.
A federação União Brasil-PP, da qual Tereza Cristina é filiada, e o Republicanos, partido de Daniella Marques, têm indicado que não apoiarão a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro.
Daniella Marques e o prazo final
Nesta quinta-feira, 16, Daniella Marques participou de um evento ao lado de Flávio Bolsonaro. O lançamento do pacote "Brasil Por Elas" prevê medidas para o público feminino.
Na ocasião, o senador defendeu a possibilidade de ter uma mulher como vice. Ele citou Daniella Marques e as deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Tércio (PP-PE).
Daniella Marques foi presidente da Caixa Econômica Federal na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, ela é cofundadora do Grupo Pra Elas, que foca na autonomia financeira feminina, e elabora propostas econômicas para mulheres na pré-campanha de Flávio Bolsonaro.
Segundo Valdemar Costa Neto, a Executiva Nacional do PL terá até 5 de agosto para definir o nome da vice.