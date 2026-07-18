Valdemar diz que Daniella Marques 'não tem voto' como vice de Flávio e sugere Tereza Cristina

Valdemar defendeu a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como nome ideal e disse que a definição da vice pode ficar em aberto

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, declarou nesta sexta-feira, 17, que a economista Daniella Marques "não tem voto" para ser vice. A afirmação foi dada em entrevista ao jornal O Globo.

Daniella Marques é cotada para compor a chapa do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Valdemar elogiou a competência e o prestígio da economista entre empresários. No entanto, ele destacou a necessidade de um nome com capacidade eleitoral. "Na minha opinião tem que ser alguém que tenha voto", disse.

Restrições a Jair Bolsonaro

A fala de Valdemar ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a suspensão do direito de visita de Jair Bolsonaro por 30 dias.

A decisão também proíbe "visitas com finalidade político-eleitoral até o término das eleições de 2026", além da divulgação de manifestos políticos-eleitorais. Isso formalmente impede Bolsonaro de decidir sobre a vice de Flávio.

Preferência por Tereza Cristina

O presidente do PL defendeu a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como a candidata ideal para a vaga. Valdemar mencionou que a definição da vice pode ser finalizada apenas na convenção do partido, em 25 de julho.

"A candidata ideal seria a Tereza Cristina. Ela tem carisma e isso é muito importante em uma eleição presidencial, isso puxa voto", afirmou. No entanto, Tereza Cristina tem sinalizado que não aceitaria a função.

A federação União Brasil-PP, da qual Tereza Cristina é filiada, e o Republicanos, partido de Daniella Marques, têm indicado que não apoiarão a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro.

Daniella Marques e o prazo final

Nesta quinta-feira, 16, Daniella Marques participou de um evento ao lado de Flávio Bolsonaro. O lançamento do pacote "Brasil Por Elas" prevê medidas para o público feminino.

Na ocasião, o senador defendeu a possibilidade de ter uma mulher como vice. Ele citou Daniella Marques e as deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Tércio (PP-PE).

Daniella Marques foi presidente da Caixa Econômica Federal na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, ela é cofundadora do Grupo Pra Elas, que foca na autonomia financeira feminina, e elabora propostas econômicas para mulheres na pré-campanha de Flávio Bolsonaro.