OAB Pará divulga candidaturas aptas para o desembargo no Tribunal de Justiça do Estado

A Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Pará) divulgou, nesta quinta-feira (1º), a lista nominal das candidaturas deferidas e indeferidas ao quinto constitucional do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

O quinto constitucional é um mecanismo de democratização da Justiça, pois que garante que um quinto (20%) das vagas de determinados Tribunais destinem-se a integrantes do sistema de Justiça que não sejam magistrados de carreira.

VEJA MAIS

Veja quem são os candidatos na disputa pelo cargo de desembargador no TJPA:

Daniele Ribeiro de Carvalho Lima, OAB/PA 11.915

Marcus Valério Saavedra Guimarães De Souza, OAB/PA 8.238

Cesar Ramos Da Costa, OAB/PA 11.021

João Batista Vieira Dos Anjos (João Índio), OAB/PA 7.770

Alex Pinheiro Centeno, OAB/PA 15.042

Odilon Vieira Neto, OAB/PA 13.878

Humberto Feio Boulhosa, OAB/PA 7.320

José Ronaldo Dias Campos, OAB/PA 3.234

Kelly Cristina Garcia Salgado Teixeira, OAB/PA 10.604

Roberta Pires Ferreira Veiga, OAB/PA 16.012

Katia Tolentino Gusmão Da Silva, OAB/PA 4.213

Denis Da Silva Farias, OAB/PA 11.207

Lia Daniella Lauria, OAB/PA 10.719

Hugo Leonardo Pádua Mercês, OAB/PA 17.835