Novos vereadores são diplomados nesta terça-feira (17), em Belém

Na tarde desta terça-feira (17) foram diplomados os 35 vereadores mais votados para a Câmara Municipal de Belém nas eleições 2024. A cerimônia, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), aconteceu no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, e incluiu a diplomação do prefeito eleito de Belém, Igor Normando, e de seu vice, Cássio Andrade.

Expectativa

O vereador André Martha, eleito para seu primeiro mandato, disse estar ansioso para contribuir com o desenvolvimento econômico e social de Belém. “Tenho certeza de que contamos com uma equipe preparada, muita gente nos ajudando e apoiando, para que possamos desenvolver esse trabalho junto à Câmara Municipal. Afinal, uma andorinha só não faz verão. É fundamental que haja união entre os vereadores para que possamos, com a ajuda de Deus, apoiar nosso prefeito e o governo municipal, buscando o que Belém mais necessita: principalmente o desenvolvimento econômico e social”, declarou.

Já Marinor Brito, destacou que o novo mandato será um desafio e criticou propostas estaduais que, segundo ela, não foram discutidas com a sociedade. “Vamos iniciar o semestre enfrentando uma proposta de reforma que, infelizmente, pretende fundir uma importante instituição, a Funbosque. Essa instituição tem um papel extraordinário, especialmente neste ano de COP 30, mas a reforma não foi discutida com a sociedade”, afirmou.

Nay Barbalho enfatizou a necessidade de inclusão e acessibilidade, especialmente no contexto da COP 30. “É fundamental entender que pessoas com deficiência também vivem na Amazônia e, por isso, devem ser lembradas e valorizadas. Então, a pauta da inclusão e da acessibilidade será central neste mandato”, afirmou a vereadora.

Silvane Ferraz, a vereadora mais votada de Belém nas últimas eleições, afirmou que sente o peso da responsabilidade, mas está animada para atuar com ênfase nas áreas de saúde e educação. “Meu foco será nessas duas áreas que considero pilares fundamentais para termos uma sociedade mais justa e equilibrada. Quero ser uma porta-voz da comunidade junto à prefeitura”, destacou.

John Wayne e outros vereadores também reforçaram o compromisso com projetos que tragam melhorias para Belém, como o desenvolvimento de políticas públicas de qualidade, mobilidade e saneamento, além de enfrentar os desafios impostos pelas desigualdades sociais na cidade.