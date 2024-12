Maranhão e Pará revisarão eleitorado após suspeita de fraude nas eleições de 2024

Os Tribunais Regionais Eleitorais do Maranhão (TRE-MA) e do Pará (TRE-PA) firmaram um acordo para revisar o eleitorado em três municípios maranhenses em 2025. A medida foi motivada por um aumento expressivo nas transferências de títulos eleitorais provenientes do Pará durante as eleições municipais de 2024, conforme apuração da Folha de S.Paulo.

Entre os casos identificados, Godofredo Viana (MA) registrou indícios de fraude em 180 transferências de títulos, das quais 143 foram canceladas por decisão judicial. Para as eleições de 2024, a cidade apresentou um aumento de 20,3% no número de eleitores aptos, somando 1.809 transferências de outras localidades. Na disputa municipal, Márcio Viana (PSB) venceu Junior Matos (PL) com uma diferença de 337 votos.

Situações semelhantes foram detectadas nos municípios de Cândido Mendes e Amapá do Maranhão, onde parte dos eleitores transferiu seus títulos do Pará. O TRE-MA destacou que cada zona eleitoral deve monitorar e bloquear fluxos migratórios irregulares de eleitores.

A corregedoria do TRE-MA acionou o TRE-PA para que, entre junho e julho de 2025, sejam realizadas ações conjuntas de revisão eleitoral nos três municípios, com coleta de dados biométricos. Até o momento, não se sabe a origem exata dos títulos transferidos.