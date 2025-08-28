No 2º turno, Lula aparece atrás de Tarcísio e empata com Bolsonaro, aponta Atlas/Bloomberg

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 28, mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições de 2026. O republicano teria 48,4% das intenções de voto contra 46,6% do petista, resultado que configura empate técnico dentro da margem de erro do instituto.

O levantamento também indica empate entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ambos com 48,3%. Já em uma simulação das eleições de 2022, caso fossem realizadas hoje, Bolsonaro teria 45,4% contra 44,6% de Lula. Em um eventual confronto com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o presidente aparece ligeiramente à frente: 48,8% a 47,9%.

Nos demais cenários de segundo turno, Lula venceria com margem mais ampla. Contra o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), teria 46,9% ante 41,1%. No embate com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registraria 47,1% contra 40,9%. Já contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), teria 46,7% contra 40,3%. A maior vantagem seria sobre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB): 47,2% a 24,9%.

No primeiro turno, Lula lidera em todas as simulações. Quando o principal adversário é Tarcísio, o petista soma 44,1% — queda em relação aos 48,5% registrados em julho. O governador paulista aparece com 31,8%, também em recuo frente aos 33% anteriores. Os demais nomes, incluindo Zema e Ratinho, alcançam juntos 16,7%.

Tarcísio também surge em segundo lugar quando o candidato governista é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Nesse cenário, Haddad teria 36,2% contra 32,2% do governador paulista, enquanto o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 7,5%.

Em uma disputa em que a principal adversária é Michelle Bolsonaro, Lula mantém a dianteira com 44,2%. A ex-primeira-dama teria 29,7%, seguida por Zema (7,1%), Ratinho Jr. (5,2%) e Ciro (4,5%).

Foram entrevistadas 6.238 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 25 de agosto, de forma aleatória e online. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%.