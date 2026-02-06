Municípios paraenses recebem maquinário pesado para auxiliar produtividade

O ministro das Cidades, Jader Filho, realizou nesta sexta-feira (6), em Belém, a entrega de máquinas pesadas a quatro municípios do Pará, em ação do Governo Federal voltada ao fortalecimento da infraestrutura municipal e ao apoio à produção agrícola no estado. A cerimônia ocorreu na Superintendência Federal de Agricultura no Pará, na capital paraense. Ao todo, foram entregues quatro pás carregadeiras aos municípios de Bujaru, Limoeiro do Ajuru, Santa Luzia do Pará e Vigia de Nazaré.

Durante o ato, o ministro destacou a importância do programa para o desenvolvimento dos municípios e para o fortalecimento da produção rural. Ele enfatiza o potencial desta entrega, que promete auxiliar áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social dos municípios beneficiados.

“Este é um programa de grande importância, que facilita o escoamento da produção, pois todas as estradas vicinais poderão ser atendidas por essas máquinas. Expressamos nossa satisfação em contribuir com os municípios de Limoeiro do Ajuru, Santa Luzia do Pará, e os demais municípios presentes hoje, como Vigia e Bujaru. Há alguns meses, também representamos o governo brasileiro no município de Óbidos. Com isso, avançamos, pois se trata de máquinas importantes que beneficiarão os agricultores desses municípios e do estado do Pará”, afirmou.

O investimento soma R$ 1,4 milhão e foi viabilizado por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), do Ministério da Agricultura e Pecuária. A entrega faz parte do conjunto de ações voltadas à modernização da estrutura operacional das prefeituras, especialmente em municípios de pequeno e médio porte, que lidam com limitações orçamentárias. No Pará, Jader Filho reforça que outros municípios também já foram contempladas e outros ainda devem receber o suporte, que parte do estudo técnico realizado pelo Governo Federal.

“O governo federal disponibiliza, por meio deste programa do Ministério da Agricultura, a possibilidade de os municípios apresentarem suas propostas. Os técnicos do Ministério avaliam todas as propostas e selecionam os municípios com maior necessidade, aqueles que mais se beneficiarão dessas máquinas. Todos os municípios do Brasil gostariam de recebê-las. Como não é possível atender a todos, a seleção é feita com base em critérios técnicos”, explica Jader.

A expectativa é que o reforço na frota contribua para a redução de custos operacionais e amplie a capacidade de atendimento das administrações municipais. E, embora o projeto não possua uma relação direta com o Ministério das Cidades (MCid), o ministro destaca que é parte da missão da pasta impulsionar as cidades. “O cidadão não reside no Brasil ou nos estados, mas sim nas cidades. É nas cidades que a infraestrutura deve chegar, seja através das obras do programa Minha Casa, Minha Vida, seja por meio de obras de pavimentação ou saneamento”, enfatiza.