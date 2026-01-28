Ministério das Cidades anuncia R$ 3,4 milhões em obras de cultura, lazer e comércio em Castanhal

Mais investimentos estão chegando a Castanhal, na Região Metropolitana de Belém. O Ministério das Cidades assinou, nesta quarta-feira (28), data em que o município completou 94 anos, a contratação e as ordens de serviço de obras que vão reformar importantes espaços voltados à cultura, lazer, turismo e comércio.

O ministro das Cidades, Jader Filho, formalizou a contratação da obra de reforma da Praça do Cristo, principal cartão-postal da cidade, além das ordens de serviço para a revitalização e ampliação da Estação Maria Fumaça, que será transformada em um novo polo cultural, e da Feira do Milagre, localizada no bairro Santa Lídia. Ao todo, o investimento federal nas três obras soma R$ 3,4 milhões.

Durante o anúncio, o ministro destacou a importância estratégica de Castanhal para o Pará. “Castanhal é uma cidade-polo tanto para a Região Metropolitana quanto para o Nordeste do estado. Por isso, precisa de mais espaços de convivência, turismo e infraestrutura. Estamos trazendo esses investimentos em parceria com a Prefeitura para renovar pontos turísticos e melhorar as condições de trabalho e comércio dos feirantes da Feira do Milagre”, afirmou.

Jader Filho também ressaltou que os investime​ntos no município vão além das obras anunciadas. Segundo ele, já estão em construção 500 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, além da retomada das obras do Residencial Girassol II, com mais de 680 moradias. O município também recebeu mais de R$ 70 milhões para obras de macrodrenagem no Igarapé Castanhal, além de investimentos em abastecimento de água, regularização fundiária e intervenções em espaços públicos.

As assinaturas ocorreram durante a programação oficial do aniversário de 94 anos de Castanhal, que contou ainda com atos de inauguração do Governo do Pará. Estiveram presentes o governador Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, o prefeito Hélio Leite, além de parlamentares federais, estaduais e municipais.

De acordo com o Ministério das Cidades, somente em Castanhal já foram investidos mais de R$ 714 milhões em moradias do Minha Casa, Minha Vida, nas modalidades financiadas e subsidiadas, e em obras de prevenção a desastres, abastecimento de água, urbanização e regularização fundiária.