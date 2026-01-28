Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Ministério das Cidades anuncia R$ 3,4 milhões em obras de cultura, lazer e comércio em Castanhal

Investimentos foram anunciados no aniversário de 94 anos do município e incluem a reforma da Praça do Cristo, revitalização da Estação Maria Fumaça e da Feira do Milagre

O Liberal
fonte

Ministério das Cidades anuncia R$ 3,4 milhões em obras de cultura, lazer e comércio em Castanhal. (Divulgação/ Ministério das Cidades)

Mais investimentos estão chegando a Castanhal, na Região Metropolitana de Belém. O Ministério das Cidades assinou, nesta quarta-feira (28), data em que o município completou 94 anos, a contratação e as ordens de serviço de obras que vão reformar importantes espaços voltados à cultura, lazer, turismo e comércio.

O ministro das Cidades, Jader Filho, formalizou a contratação da obra de reforma da Praça do Cristo, principal cartão-postal da cidade, além das ordens de serviço para a revitalização e ampliação da Estação Maria Fumaça, que será transformada em um novo polo cultural, e da Feira do Milagre, localizada no bairro Santa Lídia. Ao todo, o investimento federal nas três obras soma R$ 3,4 milhões.

Durante o anúncio, o ministro destacou a importância estratégica de Castanhal para o Pará. “Castanhal é uma cidade-polo tanto para a Região Metropolitana quanto para o Nordeste do estado. Por isso, precisa de mais espaços de convivência, turismo e infraestrutura. Estamos trazendo esses investimentos em parceria com a Prefeitura para renovar pontos turísticos e melhorar as condições de trabalho e comércio dos feirantes da Feira do Milagre”, afirmou.

Jader Filho também ressaltou que os investime​ntos no município vão além das obras anunciadas. Segundo ele, já estão em construção 500 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, além da retomada das obras do Residencial Girassol II, com mais de 680 moradias. O município também recebeu mais de R$ 70 milhões para obras de macrodrenagem no Igarapé Castanhal, além de investimentos em abastecimento de água, regularização fundiária e intervenções em espaços públicos.

As assinaturas ocorreram durante a programação oficial do aniversário de 94 anos de Castanhal, que contou ainda com atos de inauguração do Governo do Pará. Estiveram presentes o governador Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, o prefeito Hélio Leite, além de parlamentares federais, estaduais e municipais.

De acordo com o Ministério das Cidades, somente em Castanhal já foram investidos mais de R$ 714 milhões em moradias do Minha Casa, Minha Vida, nas modalidades financiadas e subsidiadas, e em obras de prevenção a desastres, abastecimento de água, urbanização e regularização fundiária.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

castanhal

investimento

ministério das cidades

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ANIVERSÁRIO

Castanhal, a 'Cidade Modelo', celebra 94 anos com programação especial nesta quarta-feira

Uma cidade erguida pelo sotaque, pelo suor e pela esperança nordestina

28.01.26 6h00

PARÁ 

Chuvas devem continuar no fim de janeiro e se intensificar em fevereiro no Pará, aponta Inmet

Nesta quarta-feira (28), o dia deve começar com pancadas de chuva ao amanhecer

27.01.26 19h31

ACIDENTE

Homem é atingido por porta de caminhão em Parauapebas

O motorista de uma caminhonete se preparava para entrar no veículo quando foi atingido pelas costas nesta terça-feira (27)

27.01.26 18h53

PRISÃO

Homem é preso em flagrante por furto de cabos em torre de telefonia em Castanhal

Durante a abordagem, os militares apreenderam vários fios e cabos telefônicos, além de duas facas e uma bicicleta, que, segundo a polícia, teriam sido utilizadas na execução do crime

26.01.26 16h42

MAIS LIDAS EM PARÁ

RISCO ELEVADO

Banpará investiu R$ 90 milhões em fundo ligado ao Master

Sindicato dos Bancários monitora possíveis riscos de aporte no FIDC Rover, administrado pela Reag, que foi liquidada pelo Banco Central este mês

24.01.26 17h18

VESTIBULAR

Listão da UFPA 2026: Fisioterapia, Psicologia e Ciência da Computação são os cursos mais concorridos

A lista da demanda final de candidatos por vaga/por oferta de curso foi divulgada nesta sexta-feira (23)

23.01.26 16h26

ÁGUA

Bairros de Belém e Ananindeua terão abastecimento de água suspenso a partir da noite de terça (27)

A previsão é que o serviço retorne por volta de 1h da manhã da quarta-feira (28)

26.01.26 17h43

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda