Lula e Jader Filho entregam 1.337 moradias do Minha Casa, Minha Vida em Maceió

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Cidades, Jader Filho, entregarão nesta sexta-feira (23/1), em Maceió (AL), 1.337 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. As unidades foram viabilizadas por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e estão distribuídas nos empreendimentos Dr. Pedro Teixeira I e II, Parque Lagoa e Diana Simon Duarte, localizados na capital alagoana.

A entrega ocorrerá no Residencial Dr. Pedro Teixeira Duarte I e II, no bairro Santa Amélia, e integra a agenda do governo federal voltada à ampliação do acesso à moradia popular. As habitações são destinadas a famílias de baixa renda, com subsídios integrais ou parciais, conforme os critérios do programa.

Durante o evento, o Ministério das Cidades também celebrará a marca de 2 milhões de moradias contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida desde 2023. O número representa o cumprimento da meta estipulada pelo presidente Lula com um ano de antecedência em relação ao prazo inicialmente previsto pelo governo federal.

Relançado no início do atual mandato, o programa habitacional voltou a priorizar famílias em situação de maior vulnerabilidade social, com foco na redução do déficit habitacional e na retomada de obras paralisadas em diferentes regiões do país. A contratação das unidades envolve recursos federais, parcerias com estados e municípios e a atuação de instituições financeiras públicas.

A solenidade está marcada para as 11h, na Avenida Dr. Jorge Montenegro Barros, em Maceió, e reunirá autoridades federais, estaduais e municipais, além de beneficiários contemplados com as novas moradias.