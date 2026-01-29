Ministério das Cidades entrega moradias rurais e anuncia obras no nordeste do Pará

O Ministério das Cidades realiza, nesta quinta-feira (29), a entrega de moradias rurais e a formalização de novos investimentos em infraestrutura nos municípios de Terra Alta e São Caetano de Odivelas, no Nordeste do Pará. As ações integram o programa Minha Casa, Minha Vida Rural e projetos voltados à pavimentação urbana e à gestão de resíduos sólidos. As obras serão entregues pelo ministro das cidades, Jader Filho.

Em Terra Alta, estão previstas a entrega de oito unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural e a assinatura da Autorização de Início de Obra (AIO) para um projeto de pavimentação em bloquete. As moradias receberam investimento total de R$ 600 mil. Já a obra de pavimentação, que contempla três vias do município, contará com recursos de R$ 675 mil e será executada em parceria com a prefeitura local. A cerimônia ocorre a partir das 10h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Izaurinha Cordovil, na Vila de Mocajubinha.

Ainda no mesmo dia, às 14h, o Ministério das Cidades entrega outras oito moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural em São Caetano de Odivelas. Na ocasião, também será assinada a autorização para início das obras da Central de Triagem de Resíduos Sólidos Recicláveis e de Compostagem no município. O investimento total previsto para a implantação da central é de R$ 4,6 milhões. O evento será realizado no Ginásio Municipal Sagrado Coração de Jesus, no bairro Marabazinho.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia