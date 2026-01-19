Governo federal entrega 16 moradias e reforça parceria para urbanização da Vila da Barca em Belém

O ministro das Cidades, Jader Filho, entregou nesta segunda-feira (19/01) 16 novas moradias para famílias da Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém. As unidades fazem parte do projeto de urbanização Morar Belém avaliado em R$ 50 milhões, que envolve a atuação conjunta do governo federal, do governo do Pará e da prefeitura de Belém para garantir moradia digna e melhorias estruturais à comunidade, que aguarda soluções há décadas.

Uma das casas entregues na Vila da Barca em Belém na manhã desta segunda (19). (Foto: Igor Mota)

Parceria para solução definitiva

Durante a cerimônia de entrega, o ministro Jader Filho destacou que a ação marca um novo momento para a Vila da Barca, com a união entre os entes federativos e a participação direta da comunidade.

Jader Filho durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda (19) na Vila da Barca. (Foto: Igor Mota)

“Nós entregamos hoje as casas e estabelecemos uma parceria com a prefeitura de Belém, com o governo do estado, com a comunidade da Vila da Barca para que os recursos do governo federal possam contribuir para que mais unidades habitacionais possam ser construídas”, afirmou.

Segundo o ministro, a proposta vai além das moradias. “A gente possa urbanizar a Vila da Barca, encontrando a partir daí uma solução definitiva para esse problema que se arrasta há tantos anos”, completou.

Jader Filho anunciou ainda que as equipes técnicas iniciarão, já na próxima semana, um diálogo direto com os moradores. “Nós precisamos agora dar uma resposta a essa comunidade que há tantos anos espera por uma solução. É isso que nós viemos hoje fazer”, disse.

Cerimônia na manhã desta segunda (19) durante entrega das moradias na Vila da Barca. (Foto: Igor Mota)

Estado investe em saneamento e ações sociais

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, ressaltou a importância da atuação integrada entre os governos para garantir avanços estruturais e sociais na área.

“É muito importante essa ação que está sendo feita conjuntamente: Ministério das Cidades, governo do Pará e prefeitura de Belém. É preciso a união para que a gente possa avançar cada vez mais”, destacou.

Ela lembrou que o Estado já atua na região com obras essenciais. “Já estivemos aqui entregando a água. Estamos fazendo esgotamento sanitário. Além disso, temos projetos para a urbanização dessa área”, afirmou, acrescentando que o governo trabalha para captar recursos que permitam a urbanização total da Vila da Barca.

Hana Ghassan também mencionou ações voltadas ao cuidado com a população.

“Cuidamos das pessoas no dia a dia, com a entrega de óculos. Fizemos consultas oftalmológicas e hoje vamos fazer a entrega gratuita, ajudando na saúde, no trabalho e no estudo dessas famílias”, disse.

Prefeitura anuncia novos equipamentos públicos

O prefeito de Belém, Igor Normando, classificou o momento como histórico para a cidade e para os moradores da Vila da Barca.

“Hoje é um momento extraordinário. A prefeitura de Belém, junto com o governo do estado e o Ministério das Cidades, fazendo essa entrega de mais de 16 casas do ‘Morar Belém’”, declarou.

Além das moradias, o prefeito anunciou novos investimentos na área. “Vamos anunciar também a requalificação da praça que faz parte do complexo”, afirmou. Segundo ele, parcerias com a Caixa Econômica Federal e o Instituto Brasil 21 vão permitir a instalação de uma creche, um CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e um novo espaço de lazer à beira do rio.

Igor Normando durante entrevista a imprensa na manhã desta segunda (19). (Foto: Igor Mota)

“Estamos trazendo dignidade para essas famílias, que agora recebem mais 16 casas nesse programa habitacional”, concluiu.

Sonho realizado para moradores

Entre os beneficiados, a emoção marcou o discurso da moradora Raimunda Lobato, de 96 anos. “Eu tô agradecendo a Deus por tudo. Agora nós temos a nossa casa. Tudo nosso. Eu tô feliz da vida”, afirmou.

Raimunda Lobato em frente a uma das casas entregues da Vila da Barca. (Foto: Igor Mota)

Valdenil Socorro, técnico geral de 47 anos, celebrou a conquista após quase duas décadas de espera.

“Mais do que nunca, estou feliz. Estou indo para minha casa. Agora eu posso dizer que é minha”, disse. “Esperei 18 anos, 2 meses e 12 dias por esse momento.”

A dona de casa Aline Isacksson, moradora da Vila da Barca há 28 anos, também destacou o sentimento de gratidão. “Foram 18 anos de espera pra esse momento. O sentimento atualmente é de alegria e de gratidão depois de tanto tempo”, relatou.