Política

Política

Motta, sobre Eduardo Bolsonaro: não existe mandato a distância

Motta afirma que Eduardo Bolsonaro pode defender o pai, mas ações contra o Brasil são ‘prejuízos consideráveis’

Motta afirmou que Eduardo Bolsonaro não pode ter suas prerrogativas prejudicadas em disputas políticas (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que "não existe mandato à distância" ao se referir ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As declarações ocorreram em entrevista à GloboNews, na manhã desta quinta-feira, 14.

"Eu tenho dito que não existe mais ou menos deputado, existe o deputado. Da mesma forma que não há previsão regimental do exercício do mandato à distância, e o deputado Eduardo Bolsonaro, quando tomou a decisão de ir para os Estados Unidos cumprir o papel que ele acha correto, ele sabia que era incompatível o exercício parlamentar", disse Motta.

O presidente da Câmara também afirmou, por outro lado, que Eduardo não pode ser "prejudicado diante de suas prerrogativas" por estar em um ambiente de disputa.

Motta disse que o parlamentar tem direito de defender a inocência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, mas declarou que trabalhar contra o Brasil "não é razoável" e que as atitudes trazem "prejuízos consideráveis" para empresas e brasileiros. "Temos total discordância", declarou.

