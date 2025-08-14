Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Motta diz não ver ambiente para anistiar 'quem planejou matar pessoas'

Hugo Motta afirma que anistia não é viável para autores centrais do golpe, mas avalia penas mais brandas a coadjuvantes

Estadão Conteúdo
fonte

Motta diz que revisão de penas pode beneficiar participantes secundários dos atos golpistas (Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reiterou que não vê ambiente para a aprovação de um projeto de concessão de anistia para aqueles que planejaram assassinatos na trama golpista, mas afirmou que existe cenário favorável para penas mais brandas a quem não teve papel central.

As declarações ocorreram na manhã desta quinta-feira (14), em entrevista à GloboNews, uma semana após a oposição ter ocupado o plenário da Câmara para reivindicar anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

"Não vejo dentro da Casa um ambiente para, por exemplo, anistiar quem planejou matar pessoas", declarou o presidente da Câmara. "Há uma preocupação, sim, com pessoas que não tiveram um papel central e que, pela cumulatividade das penas, acabaram recebendo punições mais altas", acrescentou.

image Motta sobre Eduardo Bolsonaro: 'parlamentar trabalhando por danos ao Brasil'
Em entrevista à revista Veja, na manhã desta segunda-feira, 11, Motta disse que "não pode ser admitido" esse tipo de comportamento

image Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia sobre 'adultização'
Hugo Motta promete votar nesta semana projetos sobre proteção de crianças em redes sociais após denúncia feita pelo youtuber Felca

Segundo Motta, uma eventual revisão de penas poderia permitir uma progressão para um regime mais brando a pessoas que não desempenharam papel central nos atos golpistas.

"Há uma certa sensibilidade em relação a essas pessoas, que poderiam, numa revisão de penas, de certa forma receber, quem sabe, uma progressão para um regime mais suave, que não seja fechado, podendo ir para o semiaberto. Muitas delas já cumpriram parte dessas penas", disse ele.

Motta prosseguiu: "Há uma preocupação com essas penas exageradas, que é um sentimento que, eu acho, consegue unir a opinião média da Casa. Então, um projeto alternativo, que possa oferecer a essas pessoas talvez uma revisão — que não seja uma anistia — penso que poderia ter um ambiente mais favorável entre os partidos de centro."

O presidente da Câmara também afirmou que, assim como não cedeu ao que chamou de "chantagem" da oposição na semana passada, não poderá ter "preconceito" com pautas defendidas por qualquer bloco. Segundo o parlamentar, a pauta da anistia deve ser tratada como as demais e pode ser levada à votação caso haja apoio da maioria. "O que tiver voto e apoio deverá ir ao plenário", concluiu.

Presidente dos EUA é 'inimigo da saúde', afirma Alexandre Padilha

O ministro reprovou a saída do país norte-americano da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras políticas adotadas por Trump.

14.08.25 13h43

51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta Datafolha

14.08.25 13h03

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

Motta, sobre Eduardo Bolsonaro: não existe mandato a distância

Motta afirma que Eduardo Bolsonaro pode defender o pai, mas ações contra o Brasil são ‘prejuízos consideráveis’

14.08.25 12h33

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais que oficializou o pedido listando os 12 vereadores que aprovaram um requerimento declarando Trump 'persona non grata'

06.08.25 18h21

Denúncias de corrupção contra gestão do prefeito Daniel Santos ganham fôlego na Justiça

Jornalista investigativo revela suposto estudante usado como “laranja” em esquema de corrupção. Juristas dizem que o processo contra o gestor, ainda em fase inicial, está longe de acabar e novos desdobramentos decisivos são esperados

09.08.25 16h00

