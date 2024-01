Morre secretário-adjunto de obras do Pará, Valdir Acatauassú

Neste domingo (28), morreu o secretário adjunto de Obras Públicas do Pará (Seop), Valdir Parry Acatauassú, com 59 anos. Ainda não há informações da causa da morte. Em nota, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA), lamentou o óbito.

VEJA MAIS:

“O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA) manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento da Engenheiro Civil Valdir Parry Acatauassú, de 59 anos, registrado no CREA-PA desde 1988. Ele era secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Neste momento doloroso, nossa solidariedade à família e aos amigos”, declarou.

Valdir foi engenheiro civil graduado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com pós-graduado em Gerenciamento na Construção Civil pela Universidade de São Paulo (USP). Esteve envolvido em importantes obras de infraestrutura no Estado. Entre elas, o saneamento e urbanização da bacia do Tucunduba, na capital.

Parlamentares paraenses também lamentaram a morte por meio das suas redes sociais. Entre eles, o presidente da Assembléia Legislativa do estado do Pará (Alepa), deputado Chicão. “É com extremo pesar que recebo a notícia do falecimento do grande amigo Valdir Acatauassú, secretário-adjunto de Obras do Estado”, afirmou.

A deputada estadual Renilce Nicodemos, também escreveu em suas redes sociais. “Lamento profundamente o falecimento de Valdir Acatauassú, meu amigo e secretário adjunto de Obras Públicas, que desempenhou com excelência a missão de executar importantes obras de infraestrutura, essenciais para o desenvolvimento do Estado. Minha solidariedade à família, aos amigos e aos companheiros de trabalho que perdem um profissional gabaritado e um ser humano exemplar. Que nosso Pai Celestial o receba em sua infinita misericórdia e conforte o coração dos que sofrem com essa perda”, declarou.