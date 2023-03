Moraes solta mais 52 envolvidos nos ataques radicais de 8 de janeiro em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, soltou mais 52 pessoas que estavam presas em decorrência dos atos radicais de 8 de janeiro em Brasília. Com mais essas decisões, tomadas na madrugada desta quinta-feira (2), o total de envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes libertados ao longo desta semana chega a 225.

A partir do momento que deixarem o Complexo Penitenciário da Papuda (no caso dos homens) ou a Penitenciária Feminina do Distrito Federal (no caso das mulheres), essas pessoas terão que se apresentar na comarca de sua residência no prazo de 24 horas.

Estão autorizados a voltar para suas casas presos que moram nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

VEJA MAIS

Para Moraes, as condutas dos liberados foram menos graves, não sendo elas financiadoras nem executoras principais de atos violentos. Por esse motivo, o ministro entende que eles podem responder à denúncia a partir de seus estados de origem.

Todos os soltos tiveram denúncia aceita e se tornaram réus no Supremo por crimes por associação criminosa e de atentado à ordem democrática. A prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, cancelamento de passaporte, proibição de sair de casa à noite e aos fins de semana, cassação de qualquer registro para posse ou porte de armas, proibição de se comunicar com outros investigados e apresentação semanal a um juiz.