Ministro das Cidades, Jader Filho, cumpre agenda em Belém e recebe líderes internacionais

O Ministro das Cidades, Jader Filho, estará em Belém nesta próxima semana para cumprir agenda ministerial que inclui reuniões, fóruns e eventos, com a participação de representantes internacionais para tratar de desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas.

Na segunda-feira (15), Jader Filho vai participar de dois eventos em Belém. Pela manhã, o ministro apresenta uma nova Instrução Normativa (IN) de Incentivo ao Minha Casa, Minha Vida para a Região Norte, às 11h. Já à tarde, a partir das 14h, preside a reunião Ministerial dos Países Amazônicos do Fórum de Habitação e Urbanismo da América Latina e Caribe (MINURVI 2024).

A IN inclui mudanças no programa habitacional, com o objetivo de melhorar o financiamento do MCMV pelo Governo Federal. A reunião do MINURVI terá a presença de autoridades governamentais dos países integrantes da organização para discutir sobre políticas públicas nacionais de habitação e desenvolvimento urbano à realidade amazônica. Foram convidados representantes da Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

Na manhã do dia 16, Jader Filho vai estar presente na primeira sessão da plenária anual do Fórum de Cidades Amazônicas. Além de aprovar o plano de trabalho do fórum para 2024 e 2025, o encontro deve tratar da realização de debates temáticos e diversas iniciativas para promover o desenvolvimento sustentável das cidades membros. Será discutida a resiliência urbana na Amazônia e a mobilização de recursos para reforçar a adaptação climática.

A expectativa é que o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, assim como outros membros da gestão municipal, representantes dos governos nacionais, Vanessa Grazziotin, Diretora Executiva da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), Morgan Doyle, representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e organizações relevantes no ecossistema de desenvolvimento urbano sustentável e questões climáticas ativas na Amazônia participem do evento.

Pela tarde, Belém recebe representantes de cidades e governos nacionais para participar de atividades presenciais realizadas na região pela plataforma UrbanShift, que abordam o desafio de combater os impactos das mudanças climáticas e melhorar o desenvolvimento local. Além de Jader Filho, cerca de 250 pessoas de mais de 30 cidades e 12 países devem comparecer.

A agenda do ministro se encerra na cidade com a participação no 3º Encontro Nacional do ICLEI Brasil, que acontece na quarta-feira (17). No evento, será discutida a implementação das principais agendas globais de desenvolvimento e a contribuição dos governos subnacionais brasileiros no enfrentamento à emergência climática, por meio de ações colaborativas nos 5 caminhos de desenvolvimento sustentável propostos pelo ICLEI: de baixo carbono; resiliente; baseado na natureza; circular; e equitativo e centrado nas pessoas.