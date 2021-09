Ministra Damares vai solicitar restrição de horário de transmissões da CPI da Covid

Com base na classificação indicativa, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai pedir que as transmissões da CPI da Pandemia, do Senado Federal, sejam feitas somente no horário noturno. A informação foi dada pela ministra Damares Alves, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, na noite desta terça-feira (28). A ministra foi contundente quanto ao sentido da comissão em curso no Senado e adiantou o pedido que será feito à justiça no sentido mudar o horário das sessões ou das transmissões em televisão aberta.

Segundo ela, muitas discussões entre os senadores têm sido impróprias de veiculação durante o horário da manhã e tarde. "Você acha certo, você ter um filhinho de três anos brincando na sala da tua casa e você liga a televisão para assistir uma CPI e ouve palavras de baixo calão, assiste violência e agressão, e eles (senadores) querendo se 'pegar'?", indagou. "Cadê a classificação indicativa?", questionou Damares. "Acho que aquela sessão de horrores não tem que passar para crianças, não. Estou estudando com a minha equipe, de se transmitir as sessões daquele 'circo de horrores' apenas à noite, quando não tiver criança na sala", adiantou.

A crítica da titular da MFDH é referente às frequentes discussões acaloradas entre os parlamentares. A última delas ocorreu no último dia 23, e foi protagonizada pelos senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Jorginho Mello (PL-SC), quando foram tiveram de ser contidos por colegas enquanto trocavam xingamentos durante depoimento.

Na entrevista, de cerca de 40 minutos, a ministra Damares comenta ainda o título de Cidadã Paraense, concedido nesta terça-feira pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepa). Também destacou investimentos no Marajó, fez breve balanço de ações do Governo Bolsonaro e elencou prioridades da gestão da pasta.