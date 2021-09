'Como não estão roubando, está sobrando dinheiro para investir no povo', diz Damares sobre o governo

Durante entrevista exclusiva ao jornal O Liberal, na quarta-feira (29), a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu ferozmente o governo Bolsonaro. Ela falou sobre algumas obras que foram entregues pelo governo federal, mesmo durante a pandemia.

"Da onde está vindo dinheiro? Está brotando do chão!?" Não! O que está acontecendo é que a gente sabe cuidar do dinheiro público. É um governo sem corrupção e, como não estão roubando, está sobrando dinheiro para investir no povo", disse.

"Então, é o governo da transparência, da não corrupção, um governo de gestão, um governo sério, muito sério", finalizou Damares.

Confira a entrevista completa:

