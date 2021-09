Damares se reúne com Helder Barbalho em agenda oficial

Em agenda na capital paraense nesta terça-feira (28), a titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, reuniu-se pela tarde com o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). O encontro foi privado e a assessoria oficial da pasta não divulgou o tema da reunião.

Damares se dirigiu à sede do Palácio do Governo durante a tarde, após encontro na Associação Comercial do Pará (ACP), com a participação de empresários locais. A conversa com o governador seria realizada nesta quarta-feira (29), mas foi adiantado.

Em seguida, a ministra fez uma visita às futuras instalações da sala da Secretaria do Programa Abrace o Marajó, que vai funcionar na sede da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), na travessa Antônio Baena, em Belém. Damares ainda deve se reunir com prefeitos locais para debater ações de promoção de direitos humanos.

Segundo informações divulgadas pelo MMFDH, o objetivo das reuniões é discutir projetos alternativos para o Arquipélago do Marajó.