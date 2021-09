Ministra Damares cumpre agenda em Belém nesta terça-feira

Nesta terça-feira (28), a titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, cumpre agenda na capital paraense. Durante a tarde, ela se reúne com empresários locais e prefeitos. Segundo informações divulgadas pelo MMFDH, o objetivo das reuniões é discutir projetos alternativos para o arquipélago do Marajó.

Às 13h30, ela participa de uma reunião na Associação Comercial do Pará, com a participação de empresários locais. Em seguinda, a ministra faz visita às futuras instalações da sala da Secretaria do programa Abrace o Marajó, que vai funcionar na sede da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), na travessa Antônio Baena, em Belém.

Em entrevista ao jornal O Liberal, concedida em agosto, ela já havia anunciado a intenção de instalar um escritério do Ministério no Pará para acompanhar as ações do arquipélado. "Inclusive, a gente está buscando um espaço para ter ou no Marajó ou em Belém, e eu gostaria que fosse no Marajó, para o Ministério se instalar e a gente acompanhar a execução do programa Abrace o Marajó in loco", declarou.

Ainda nesta terça-feira, no final da tarde, Damares se reúne com prefeitos locais para debater sobre ações de promoção de direitos humanos.

Hoje, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará deve votar um Projeto de Decreto Legislativo que concede título de Cidadã do Pará à ministra Damares Alves.