Minha Casa Minha Vida vai construir 45 casas na Ilha do Combu, em Belém

A Ilha do Combú, em Belém, será contemplada com 45 novas moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida Rural (PNHR). A cerimônia de assinatura acontece nesta sexta-feira (22), às 9h30, na Agência do Sebrae localizada na própria ilha.

Segundo a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades, comandado por Jader Filho, o investimento previsto é de mais de R$ 33 milhões. Pela primeira vez, o PNHR financiará casas de madeira, em um projeto considerado pioneiro no Brasil. A construção ficará sob responsabilidade da Associação Agroextrativista do Combú e da Central de Movimentos Populares (CMP).



VEJA MAIS:



Habitação sustentável na Amazônia

Além das moradias, a Companhia de Habitação do Pará (Cohab) vai erguer uma Unidade Habitacional Sustentável, que servirá de anexo ao projeto. O espaço contará com biodigestor, telhas ecológicas e tijolos sem queima feitos de caroço de açaí — tecnologia que busca unir aproveitamento de resíduos e redução de impactos ambientais.

Entregas antes da COP 30

De acordo com o cronograma, as casas devem ser entregues antes da COP-30, que será realizada em novembro de 2025, em Belém. Inicialmente, as unidades serão usadas para hospedar visitantes durante a conferência internacional. Depois, serão destinadas às famílias ribeirinhas da comunidade do Combú.

O projeto é visto como um marco para a habitação rural, unindo inovação, sustentabilidade e inclusão social em uma das regiões mais simbólicas da capital paraense.