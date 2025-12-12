Ministro Jader Filho é homenageado em sessão solene pelo Dia Nacional do Ministério Público

O ministro das Cidades, Jader Filho, foi um dos homenageados nesta sexta-feira (12/12) durante a sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça realizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), em alusão ao Dia Nacional do Ministério Público, celebrado oficialmente em 14 de dezembro. A cerimônia ocorreu no auditório Nathanael Farias Leitão, na sede do MPPA, em Belém, e reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de membros e servidores da instituição.

Além de Jader Filho, também receberam homenagens a professora Dra. Zélia Amador, a deputada estadual Maria do Carmo e o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargador Luiz Gonzaga Neto. As personalidades foram agraciadas com o Colar do Mérito, considerada a maior honraria concedida pelo Ministério Público paraense, aprovada por unanimidade pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

Durante a solenidade, o procurador-geral de Justiça do Pará, Alexandre Tourinho, destacou o papel institucional do MPPA na defesa da sociedade e na proteção das populações mais vulneráveis. “O Ministério Público do Estado do Pará é um órgão que está sempre ao lado da sociedade e desenvolve um papel de proteção e defesa das pessoas mais vulneráveis”, afirmou. Segundo ele, a atuação do órgão só é possível com o apoio institucional de diferentes setores da sociedade e do poder público.

Ao justificar a homenagem ao ministro Jader Filho, Tourinho ressaltou a liderança política e a contribuição do titular das Cidades para o desenvolvimento do estado. “Esse colar é ofertado por nós, do Colégio de Procuradores, onde o ministro Jader foi aprovado por unanimidade, por tudo aquilo que ele tem colaborado com o Ministério Público e pelo que tem feito pelo Estado do Pará”, disse.

O procurador-geral também destacou o enfrentamento ao descrédito sobre a capacidade do Pará de sediar a COP. “Durante esses últimos dois anos, o Pará enfrentou o maior preconceito já visto, quando disseram que aqui jamais se realizaria a COP. E graças ao ministro Jader, ao governador Helder e a outras lideranças, conseguimos fazer a melhor COP de todos os tempos”, afirmou.

Ainda segundo Alexandre Tourinho, a celebração do Dia Nacional do Ministério Público representa um compromisso público com a sociedade. “Quando a gente comemora essa data, estamos dizendo à sociedade que nosso compromisso é cada dia maior com vocês”, destacou. Ele explicou que, além das homenagens, a solenidade também marcou a entrega de medalhas a servidores e membros do MPPA e a premiação de trabalhos jurídicos de destaque produzidos ao longo de 2025, como forma de valorização do trabalho interno da instituição.

Ministro Jader Filho recebe reconhecimento do MPPA (Ivan Duarte/O Liberal)

Ao receber a homenagem, o ministro Jader Filho afirmou que o reconhecimento do Ministério Público reforça a responsabilidade na condução das políticas públicas. “É uma honra muito grande receber esta homenagem pelo Ministério Público do Pará. A atuação do Ministério Público é fundamental na orientação de nossas ações e nos impulsiona a conduzi-las com rigor, sempre em consonância com os princípios do bom uso dos recursos públicos”, declarou.

O ministro também ressaltou que a fiscalização e o diálogo institucional fortalecem a gestão pública. “Ao lidarmos com recursos públicos, a responsabilidade na execução é crucial, e é essa postura que temos adotado nesses quase três anos à frente do Ministério das Cidades, representando o estado do Pará”, afirmou, acrescentando que a missão exige atenção permanente ao patrimônio do povo brasileiro.

Em sua fala, Jader Filho citou obras e investimentos realizados no Pará com apoio do Governo Federal, como a construção da maior estação de tratamento de esgoto da história de Belém. “Essa obra permitirá o tratamento adequado do esgoto, prevenindo a poluição dos nossos rios”, disse. Ele também mencionou avanços na mobilidade urbana, como os ônibus do BRT com ar-condicionado e Wi-Fi, o saneamento do Ver-o-Peso e as obras estruturantes que ligam o aeroporto à avenida Almirante Barroso e à Júlio César.

Por fim, o ministro destacou os investimentos habitacionais no estado. “Seguiremos desenvolvendo projetos como o Minha Casa, Minha Vida. Nesses quase três anos, já entregamos mais de 54 mil novas moradias para a população paraense”, afirmou. Segundo ele, cerca de R$ 12 bilhões já foram assegurados para obras de habitação, saneamento, drenagem, mobilidade urbana, titulação de propriedades e abastecimento de água. “Seguiremos trabalhando em Brasília para garantir mais recursos e honrar o povo do Pará”, concluiu.