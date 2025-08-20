Minha Casa, Minha Vida Rural garante novas 146 unidades no Pará

Em nova agenda de visitas aos municípios paraenses, nesta quinta-feira (21), o ministro das Cidades, Jader Filho, vai assinar os contratos para construção de 146 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida voltadas à zona rural no Pará. Serão beneficiadas comunidades dos municípios de Capitão Poço, Nova Timboteua e Acará, no nordeste do estado.

O ministro Jader Filho anunciou, que, em Capitão Poço, a cerimônia de contratação de 82 moradias será a partir das 12h30, desta quinta-feira, no auditório do campus da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no centro do município. As unidades contratadas serão construídas nas comunidades de São Pedro do Induá e São Sebastião do Induá.

Em Nova Timboteua, vão ser contempladas 23 famílias das comunidades de Vila da Curva, Vila Boa Vista e Vila São Pedro. Os contratos serão assinados a partir das 15h, no Ginásio da Paróquia São Francisco de Assis.

A comunidade quilombola de Guajará-Miri vai receber a comitiva do Ministério das Cidades para a assinatura de 41 contratos do Minha Casa, Minha Vida, os quais beneficiarão moradores da própria comunidade.