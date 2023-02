Michelle Bolsonaro vira presidente nacional do PL Mulher e vai viajar o país para atrair filiadas

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou, nesta quarta-feira (15), o nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na presidência nacional do PL Mulher, um braço interno do partido voltado às mulheres e a políticas em favor da população feminina. Nesse cargo, ela deverá viajar pelo país para atrair mais filiadas à sigla e manter em evidência o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que permanece nos Estados Unidos.

Michelle se reuniu com Costa Neto, deputadas da bancada feminina da sigla, o ex-candidato a vice-presidente de Bolsonaro, general Braga Netto, e o líder do PL na Câmara, deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), na sede do PL em Brasília. Ela vai suceder a deputada federal Soraya Santos (PL-RJ) no cargo e deve receber o mesmo salário de um deputado federal, R$ 33.763,00. Porém, o primeiro pagamento deve ocorrer apenas em abril.

De acordo com a assessoria do PL, Valdemar Costa Neto afrmou que ela vai contar com toda a estrutura no partido. "Vai percorrer o país realizando encontros com mulheres nos estados das deputadas da legenda”, disse o presidente da sigla.

“A mulher tem um olhar especial. Ela pode estar onde quiser. Ela consegue ser mãe, trabalhar na política e realizar várias atividades. Mas, antes de qualquer coisa, minha prioridade é minha filha Laurinha, que precisa de mim”, declarou Michelle Bolsonaro, conforme nota do partido.

A ex-primeira-dama é cotada para eventualmente disputar a presidência da República nas próximas eleições, caso Jair Bolsonaro fique impedido por algum motivo.

“Quero agradecer o apoio das deputadas, para mim é algo novo. Se Deus viu graças em mim para ter a oportunidade de construir um Brasil melhor, estou disposta a colaborar com o crescimento do PL Mulher, seguir na Luta pela comunidade surda, e agregar a pauta da mulher com acessibilidade.”