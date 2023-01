PL mira em Michelle como sucessora de Bolsonaro diante de possível inelegibilidade, diz site

O Partido Liberal (PL), partido de Jair Bolsonaro, já planeja postular Michelle, a ex-primeira dama, como sucessora do ex-presidente. De acordo com o colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles, a sigla já considera inevitável a decretação da inelegibilidade do ex-chefe do executivo.

Michelle é filiada ao PL e esteve à frente da campanha derrotada de reeleição de Bolsonaro, principalmente com o público evangélico. A ideia do PL é ampliar a atuação da ex-primeira-dama, com o objetivo de prepará-la para ser o nome do partido e do bolsonarismo na disputa pela Presidência em 2026, segundo o site.

O plano, porém, pode enfrentar a resistência dos filhos do ex-presidente, que, afirma a coluna, não aceitariam com facilidade que fosse ela e não um deles o herdeiro do pai. Além disso, não se sabe como o próprio Bolsonaro lidaria vendo os holofotes se voltando para ela e não para ele.