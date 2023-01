Sigilo de 100 anos: veja as visitas que Michelle Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada

O presidente Lula (PT) derrubou o primeiro sigilo de 100 anos imposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta quarta-feira (11), o Estadão obteve acesso a lista de visitas que a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, recebeu no Palácio da Alvorada. De acordo com a reportagem, foram 565 visitantes entre 2021 e 2022. Com informações do Uol.

A visita mais frequente nesse período foi da diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação, Nídia Limeira de Sá. Ela esteve na residência oficial da presidência 51 vezes, o que seria em torno de quatro visitas por mês.

A exoneração de Nídia não foi publicada no Diário Oficial da União. O último registro é de 12 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro concedeu a ela a Ordem Nacional do Mérito Educativo.

Os visitantes frequentes de Michelle foram

Claudir Machado, pastor da Igreja Batista Atitude em Brasília - 31 vezes

Juliene Cunha, cabeleireira - 24 vezes

Cynara Boechat, estilista - 5 vezes

Cidadãos pediram a informação sobre quem Michelle estava recebendo com base na Lei de Acesso à Informação (LAI), mas a solicitação foi negada, sob a alegação de serem dados pessoais protegidos. Lula assinou um decreto em 1º de janeiro pedindo a revisão dos sigilos de Bolsonaro pela Controladoria-Geral da União (CGU). No caso dos visitantes da ex-primeira dama, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) tomou a iniciativa e liberou os documentos antes da Controladoria terminar a análise.

Veja as visitas recebidas por Michelle Bolsonaro

Nídia Regina Limeira de Sá - recebida 51 vezes

Pastor Claudir de Goes Machado - recebido 31 vezes

Marion Costa de Bom - recebida 24 vezes

Elizângela Ramos de Souza Castelo Branco - recebida 24 vezes

Juliene Ribeiro da Cunha - recebida 24 vezes

Beatriz Ferreira de Souza - recebida 19 vezes

Silene de Jesus Mendes Borges - recebida 13 vezes

Mariana Mendes Freitas Ávila - recebida 11 vezes

Luana Siqueira Leal Suza - recebida 11 vezes

Silvana de Fátima Neitzke - recebida 11 vezes

Fernanda Moreira Pereira - recebida 8 vezes

Dannia Vasconcelos - recebida 5 vezes

Tiago Ximenes Amâncio Genova - recebido 5 vezes

Cynara Araújo Resende Boechat - recebida 4 vezes

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)