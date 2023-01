Lula assina decretos para avaliar sigilos e desonerar combustíveis; veja lista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antes de dar posse aos novos ministros, assinou, neste domingo (1º), no Palácio do Planalto, uma série de medidas provisórias (MPs), decretos e despachos, incluindo o pedido de avaliação sobre o sigilo de 100 anos imposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a diversos temas. As informações são do G1 nacional.

Medidas provisórias têm força de lei assim que publicadas no Diário Oficial da União. Mas precisam, ates que percam a validade, serem aprovadas pelo Congresso Nacional para se tornar leis em definitivo. Decretos e despachos têm validade imediata.

Durante a cerimônia, Lula assinou as seguintes MPs: