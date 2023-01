Governo Lula derruba primeiro sigilo de 100 anos de Bolsonaro sobre a ex-primeira-dama Michelle

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retirou o primeiro sigilo de 100 anos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sobre 565 registros de entrada na residência oficial da Presidência, Palácio da Alvorada. A informação foi anunciada pelo chefe da Secom, Paulo Pimenta. As informações são do Uol e Estadão.

VEJA MAIS

Com isso, são divulgados todos os movimentos de entrada entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. Os dados se referem a pessoas que visitaram Michelle Bolsonaro no Palácio, um conjunto de servidores mais próximos da ex-primeira-dama, pastores e figuras do círculo presidencial.

"Após revisão da CGU, por determinação de Lula, o primeiro sigilo de 100 anos determinado pelo governo anterior foi levantado. Trata-se de 565 registros de entrada na residência oficial e abrange o período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022", disse Pimenta.

Veja as visitas recebidas por Michelle Bolsonaro